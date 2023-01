Als er iets moois groeit tussen een buddy en een nieuwkomer

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Pijn aan hun goesting

Een nieuw jaar, nieuwe voornemens! Meer werkplezier, minder ziekteverzuim, minder pijn aan hun goesting, noteerden we nog kort voor het einde van het jaar. Zo niet voor de leden van het Vlaams Parlement, bleek woensdag. Andries Gryffroy (N-VA) en Maurits Vande Reyde (Open VLD) waren afwezig wegens ‘ambtsverplichtingen’. Ook Els Ampe (Open VLD) en Elke Sleurs (N-VA) ontbraken wegens ‘familieverplichtingen’. Zes parlementsleden bleven weg wegens gezondheidsredenen: Roosmarijn Becker (Vlaams Belang), Sihame El Kaouakibi, Liesbeth Homans (N-VA), Elisabeth Meuleman (Groen), An Moerenhout (Groen) en Hilal Yalcin (CD&V).

Toch goesting

In 2022 zetten heel wat hardwerkende Vlamingen zich in om nieuwkomers te verwelkomen. Vlaams minister-president Bart Somers (Open VLD), bevoegd voor de ‘buddy’s’ die mensen helpen een professioneel netwerk uit te bouwen en Nederlands te leren, maakte van de gelegenheid gebruik om hen te bedanken. ‘Dat bewijst nogmaals dat Vlaanderen een heel warme samenleving is.’ Waarop Sam Van Rooy (Vlaams Belang) antwoordde: ‘Minister Somers, ik kreeg net een sms van mijn Iraanse vriendin, die nu zit te volgen. Ik moet u zeggen dat ze het zeer sympathiek vindt dat u mij bedankt omdat ik ondertussen al acht jaar haar buddy ben. Dank u wel, minister.’

Toch goesting (2)

Somers liet zich niet in een hoek drummen: ‘Eerst en vooral wil ik alle collega’s danken voor de brede, kamerbrede steun voor dit project. Misschien aan de heer Van Rooy: de intensiteit van uw buddyproject kan misschien ook op andere domeinen inspirerend zijn, maar een zekere terughoudendheid wil ik toch wel aanraden aan de andere buddy’s.’ Waarop gelach en applaus weerklonk.

Toch goesting (3)

Somers: ‘Als die mensen eenmaal met elkaar geconnecteerd zijn, dan stopt het verhaal natuurlijk niet met veertig uur. Die mensen blijven in contact. Dat is het beste voorbeeld, mijnheer Van Rooy: ze blijven in contact. Soms kan daar iets moois uit groeien. Soms komen ze in een verkeerd gezin terecht...’

(opnieuw gelach)

‘… maar meestal komt het allemaal wel goed. Het is iets wat een meerwaarde heeft op de lange termijn.’

Beste lezer: het komt allemaal wel goed.