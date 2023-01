Europarlementslid Marie Arena (PS) stapt op als voorzitter subcommissie Mensenrechten

Het Belgische Europarlementslid Marie Arena (PS) stopt als voorzitter van de subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement (DROI). Ze doet dat naar aanleiding van het onderzoek naar corruptie door Qatar en Marokko, dat in België en Italië gevoerd wordt.

De PS-politica herhaalt in een mededeling aan Belga dat ze 'op geen enkele manier' betrokken is bij die zaak, maar dat de 'politieke en media-aanvallen van de voorbije weken' niet alleen 'haar imago beschadigen, maar ook het werk van de subcommissie Mensenrechten'.

In tegenstelling tot haar partijgenoot Marc Tarabella, die ook zetelt in het Europees Parlement, hebben de Belgische autoriteiten in het geval van Marie Arena niet gevraagd om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen. Arena zelf benadrukt in de mededeling dat er geen huiszoekingen zijn geweest in haar woning of haar kantoor en dat ze op geen enkele manier gerechtelijk betrokken is.

De naam van Arena is in de media wel gevallen in het corruptiedossier, vanwege haar contacten met Antonio Panzeri, een van de verdachten, en vanwege haar positie aan het hoofd van de subcommissie Mensenrechten, waarvan de vergaderingen het voorwerp zouden kunnen zijn geweest van pogingen tot manipulatie door corrupte personen, zo blijkt uit elementen van het onderzoek die in de pers gelekt zijn.

'Ik zeg luid en duidelijk dat ik op geen enkele manier betrokken ben bij deze zaak', stelt Arena. Maar de PS-politica is naar eigen zeggen wel 'ernstig getroffen' door de kwestie. 'Ze bezoedelt mijn imago en mijn werk', klinkt het. Door die imagoschade, ook voor het werk van de subcommissie Mensenrechten, heeft Arena nu beslist om haar voorzitterschap af te staan.