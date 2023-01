Moskee te klein voor gebed 11-jarig slachtoffer in Antwerpse drugsoorlog

In het Antwerpse Hoboken namen naar schatting ongeveer duizend mensen afscheid van Firdaous (11). Het meisje kwam maandagavond om het leven nadat een schutter het huis van het gezin onder vuur had genomen in Merksem.

Een massa volk kwam samen voor de herdenkingsplechtigheid in de moskee El Fath En Nassr aan de Sint-Bernardsesteenweg. Door de drukte werd ook op de binnenkoer een gebedskleed uitgerold en dat is hoogst uitzonderlijk. Ook de kist van Firdaous was in de moskee aanwezig. Haar lichaam zal vrijdag naar Marokko gerepatrieerd worden waar ze in het dorp van haar vader begraven wordt.

Firdaous werd maandagavond rond 18.30 uur dodelijk getroffen door een kogel, toen de garagepoort van hun huis in de Nieuwdreef in Merksem doorboord werd. ‘Mijn dochtertje werd recht in haar hart getroffen’, zei de moeder. ‘Dat was ze: een prinsesje met een gouden hart.’