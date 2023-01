Volleybalcoach Vande Broek voor Tuchtraad wegens grensoverschrijdend gedrag: ‘Ik zal mijn onschuld bewijzen’

Na meer dan een jaar onderzoek naar volleybaltrainer Gert Vande Broek heeft het Bondsparket van Volley Vlaanderen geoordeeld ‘dat er wel degelijk sprake is van feiten die als grensoverschrijdend gekwalificeerd dienen te worden’.

‘Ik heb vanmiddag kennis genomen van het verslag van het Bondsparket en ben tevreden dat het dossier nu in handen komt van de Tuchtraad. Ik behoud er alle vertrouwen in dat ik voor de Raad mijn onschuld zal kunnen aantonen.’

Gert Vande Broek (56), al vijftien jaar de coach van de Yellow Tigers, reageert kort maar met vertrouwen op het nieuws dat hij voor de Tuchtraad van Volley Vlaanderen moet verschijnen. De bondscoach van de Belgische volleybalvrouwen kwam in december 2021 in opspraak, nadat ex-internationals Freya Aelbrecht, Valerie Courtois en Hélène Rousseaux – jarenlang dragende speelsters bij de Yellow Tigers – hem in de Canvas-documentaire De prijs van de winnaar hadden beschuldigd van psychisch grensoverschrijdend gedrag.

Ze verweten de Limburger, nochtans geroemd wegens zijn wetenschappelijke en academische kennis over coaching, psychologische manipulatie en machtsmisbruik. ‘Emotioneel misbruik is iets wat met onze groep is gebeurd’, stelde Rousseaux. ‘Ik heb heel veel schrik om daarover te praten. Ik ben nog altijd bang. Ik niet alleen, denk ik. Ik ben wel blij dat ik dat nu wel eens durf.’

Toxisch klimaat

Ex-Tigers Laura Heyrman en Lise Van Hecke, op haar 25ste afgehaakt als international en vandaag nog altijd aan de slag in Italië, traden Rousseaux en co. bij. Er zou sprake zijn geweest van een toxisch klimaat, waarbij Vande Broek onder meer het gewicht en het engagement van zijn speelsters laakte.

In de nasleep van de beschuldigingen trok kapitein Ilka Van de Vyver zich terug uit de nationale ploeg. De spelverdeelster wees toen op de ‘niet-comfortabele sfeer naast het veld’, al voegde ze er in één adem aan toe dat Vande Broek zijn toon de laatste jaren had gemilderd. Ook Kaja Grobelna gaf forfait.

Het bondsparket van Volley Vlaanderen besloot daarop een onderzoek in te stellen en heeft dat nu afgerond. Het sprak met meer dan vijftig getuigen. Volgens het Bondsparket is er ‘wel degelijk sprake van feiten die als grensoverschrijdend gekwalificeerd dienen te worden’. Het maakt de zaak nu aanhangig bij de landelijke kamer van de Tuchtraad, die zich zal beraden over een eventuele disciplinaire sanctie. Volgens het juridische reglement van Volley Vlaanderen variëren de mogelijke maatregelen van een waarschuwing of een blaam tot een tijdelijke of levenslange schorsing.

Niet geschorst

Terwijl het onderzoek liep, bleef Vande Broek op post als coach van de Yellow Tigers. De volleybalfederatie kon en wilde hem niet schorsen op basis van uitspraken in een tv-programma. De Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen stelt vandaag in een mededeling nota te nemen van de zaak, maar onthoudt ‘zich verder van alle commentaar tot de Tuchtraad een oordeel zal geveld hebben’.

Sportief leken de Tigers deze zomer niet onder de zaak te lijden: ze speelden een uitstekend WK, waar ze als negende eindigden – het beste resultaat ooit – en sleutelspeelster Britt Herbots heeft het steeds voor Vande Broek opgenomen. Begin juni noemde ze de zaak nog een afgesloten hoofdstuk. ‘We zijn blij dat Gert er nog is, en staan volledig achter hem.’ Maar het dossier krijgt dus toch een vervolg.