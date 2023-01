Directeur matrozenschool naar strafrechter voor zedenfeiten met minderjarige jongens

De Brugse raadkamer heeft de directeur van Koninklijk Werk Ibis in Bredene naar de correctionele rechtbank verwezen voor onder andere verkrachting en bezit en verspreiding van kinderporno. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. In totaal gaat het over een twintigtal slachtoffers op ruim tien jaar tijd.