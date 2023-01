Deal over kerncentrales uitgelegd: kunnen we nu op beide oren slapen?

Maandenlang heeft de regering onderhandeld met Engie Electrabel over het openhouden van de twee jongste kerncentrales, en nu is er een deal. Maar laat ons eerlijk zijn: het is ons nog niet allemaal even duidelijk. Want een staalharde garantie dat Doel 4 en Tihange 3 zullen blijven draaien is er niet. Wat staat er allemaal in de deal? En belangrijker: blijft het licht branden?