Voormalig Nederlands minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus krijgt zware beveiliging na bedreigingen van georganiseerde misdaad

De Nederlandse oud-minister Ferdinand Grapperhaus wordt al enkele weken beveiligd na ernstige bedreigingen die ‘lijken te komen van de georganiseerde misdaad’. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd na een bericht van Het Parool. Die krant wijst naar ‘Bolle Jos’ Leijdekkers, compagnon van de Belgische drugscrimineel Flor Bressers, die dan weer genoemd werd als man achter de mislukte ontvoering van onze minister Van Quickenborne.

Dat ex-minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) sinds enkele weken beveiligd wordt door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, zou volgens Het Parool het gevolg zijn van bedreigingen uit de hoek van de voortvluchtige Jos Leijdekkers (31). ‘Bolle Jos’ wordt door de opsporingsdiensten beschouwd als een grote, zeer vermogende speler in de wereldwijde cocaïnehandel. Hij zou partijen van tonnen cocaïne invoeren via onder meer de havens van Antwerpen en Rotterdam.

Leijdekkers staat sinds mei 2022 geseind op de Nationale Opsporingslijst als een van de belangrijkste verdachten die de Nederlandse opsporingsdiensten zoeken. Hij is een compagnon van de Belgische drugscrimineel Flor Bressers, die vorig jaar na een lange vlucht werd opgepakt in Zürich en werd uitgeleverd aan ons land.

Bressers werd dan weer genoemd als man achter de poging tot kidnapping van de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). In die zaak werden in Nederland ondertussen vijf verdachten aangehouden. Van Quickenborne en zijn familie verblijven nog steeds in een safehouse. Via zijn advocaat ontkende Bressers elke betrokkenheid.