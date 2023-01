Frankrijk zet bondsvoorzitter aan de deur na onrespectvolle uitspraken en grensoverschrijdend gedrag

De Franse voetbalbond heeft met onmiddellijke ingang afscheid genomen van bondsvoorzitter Noël Le Graët. De 81-jarige Fransman kwam de voorbije dagen in het oog van de storm terecht nadat hij onrespectvol gedrag vertoonde ten opzicht van voetbalicoon Zinedine Zidane en hij daarbovenop ook nog eens werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Frans bondsvoorzitter Noël Le Gräet maakte zich de voorbije dagen persona non grata in Frankrijk. Maandag toonde hij zich allerminst respectvol ten opzichte van voetbalicoon Zinedine Zidane. Zijn uitspraken schoten ook bij de Franse superster Kylian Mbappé die Le Graët beschuldigde van ‘een gebrek aan respect’. Le Graët excuseerde zich al voor die uitspraken, maar het kwaad was al geschied.

Een dag kwam Le Graët helemaal in het oog van de storm terecht. Het Franse maandblad So Foot publiceerde een artikel waarin het Le Graët en andere hoge functionarissen bij de Franse voetbalbond beschuldigde van een jarenlange doofpotoperatie na meerdere gevallen van seksueel misbruik. En ook Le Graët zelf werd beschuldigd van seksueel getinte sms’en naar werknemers van de voetbalbond.

Die beschuldigingen zorgden ervoor dat Franse minister van Sport Amélie Oudéa-Castéra een audit besloot te vorderen. Maar op de uitslag van die audit wacht de Franse bond niet. De 81-jarige Le Graët had voor woensdagvoormiddag een buitengewoon Uitvoerend Comité op de agenda gezet op de hoofdzetel van de federatie. Hij wou zo de kans grijpen om uitleg te geven bij de gebeurtenissen van de voorbije dagen. Daar werd besloten om Le Graët voorlopig aan de kant te schuiven tot de uitslag van de audit bekend wordt gemaakt. Philippe Diallo neemt de taken van de bondsvoorzitter voorlopig over.