Alle vliegtuigen aan de grond in VS door computerstoring

Het vliegverkeer binnen de Verenigde Staten ligt volledig stil door een storing in een belangrijk meldingssysteem voor piloten. Dat meldt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Vluchten zouden wel nog veilig kunnen landen, meldt president Biden.

Sinds woensdagochtend plaatselijke tijd zijn er problemen met het Notice to Air Missions-systeem (Notam). Dat wordt beheerd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit en geeft mededelingen met essentiële informatie aan werknemers op vluchten. Het gaat bijvoorbeeld om de weersvoorspellingen voor luchthavens, actieve taxibanen of sluitingen van het luchtruim vanwege een ruimtelancering of een presidentiële vlucht. In alle stadia van hun opleiding worden piloten erop getraind om te vertrouwen op de Notam-gegevens.

Zeker 100 vluchten werden al geschrapt en meer dan 1.000 andere vluchten zijn vertraagd. Vanmiddag meldde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit dat alle binnenlandse vluchten worden stilgelegd tot 15 uur Belgische tijd. Volgens de FAA wordt er met man en macht gewerkt om het systeem opnieuw operationeel te krijgen.

De Amerikaanse president Biden meldde ondertussen dat vliegtuigen wel gewoon veilig kunnen landen. Volgens het Witte Huis wordt de oorzaak van de panne onderzocht, maar zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een cyberaanval gaat.