Het is een zeldzaam gezicht: het woestijnlandschap in Mekka kleurt groen. Dat is het gevolg van de grote hoeveelheid regen die het westen van Saudi-Arabië de afgelopen weken te verduren kreeg. Video’s van het groene landschap gaan viraal op sociale media, omdat de bergen gewoonlijk kaal zijn. Bekijk het in de video hierboven.