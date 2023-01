Ryanair sluit basis op Brussels Airport en zet zo 59 jobs op de tocht

Lagekostenmaatschappij Ryanair zal niet langer opereren vanaf de luchthaven in Zaventem. Dat maakt Hans Elsen van de vakbond ACV Puls bekend. Er staan 59 jobs op de helling.

De basis van Ryanair op de luchthaven van Zaventem doet definitief de boeken toe. Ze deden dat al voor het huidige winterseizoen, maar hebben besloten om de sluiting definitief te maken. 59 mensen dreigen hun baan te verliezen.

‘Als verklaring voor de sluiting verwijst de directie naar het feit dat ze niet tot een akkoord kon komen met Brussels Airport over lagere tarieven’, zegt Hans Elsen van vakbond ACV Puls. Hij hekelt de ‘bizarre vorm van concurrentie tussen de luchthaven van Charleroi en Zaventem. Die tarieven op Charleroi liggen nu onrealistisch laag. Ryanair maakt van die goedkope tarieven op secundaire luchthavens handig gebruik om winst te maken.’

De ceo van Ryanair, Michael O’ Leary, hekelde al langer de hogere tarieven in Zaventem. Hij haalde het aan als een van de redenen om de basis deze winter te sluiten. Dat ging gepaard met een sneer naar de ceo van Brussels Airport, Arnaud Feist. In een interview met deze krant verdedigt Feist die hogere prijzen: ‘De prijzen van vliegtickets zijn toch ook gestegen? De tarieven zijn wat ze zijn, en stijgen gemiddeld met 11 procent. Het is simpel: door de inflatie stijgen onze kosten met 10 à 12 procent. We kunnen ons gewoon niet permitteren die gestegen kosten niet door te rekenen – zeker na twee moeilijke jaren, waarin we in totaal 240 miljoen euro verlies hebben gemaakt.’