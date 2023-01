De beruchte Wagnergroep zegt dat het de stad Soledar stevig in handen heeft. Niets van, meent Oekraïne. De Russen blijven er in ieder geval maniakaal vechten tegen het Oekraïense leger, en het verzet lijkt op zijn laatste benen te lopen.

Het was Jevgeni Prigozjin, de topman van het Russische huurlingenleger Wagner, die dinsdagavond met een verrassend statement op de proppen kwam. Hij claimde dat zijn strijdkrachten het stadje Soledar stevig in handen hebben. Alleen een laatste ‘heksenketel’ in het stadscentrum moet volgens Prigozjin nog aangepakt worden. ‘Woensdag maken we bekend hoeveel personen we gevangengenomen hebben’, schreef Prigozjin op sociale media. Hij plaatste ook beelden waaruit moet blijken dat hij de gegeerde zoutmijnen in de veroverde regio bezocht heeft.

Daarmee bevestigde Prigozjin informatie van de Britse inlichtingendiensten. Die meldden dinsdagmorgen dat Soledar ‘waarschijnlijk’ in Russische handen was gevallen. Prigozjin, die pas sinds kort uit de schaduw is getreden als topman van de paramilitaire organisatie, is een hevige criticus van de Russische legerleiding. Voor hem kan de oorlog niet hevig genoeg gevoerd worden.

In de streken van de stad Bachmoet krijgt hij de kans om zich te bewijzen. Soledar, zo’n 10 kilometer ten noordoosten van Bachmoet, zou dus een mooie trofee zijn voor de hardliner en kan een opmaat betekenen in de verovering van Bachmoet. Op die manier zou Prigozjin Rusland aan een broodnodig succes helpen in de moeizame ‘militaire operatie’ en zou hij bij het Kremlin in achting stijgen. Het Kremlingetrouwe nieuwsmedium Ria Novosti maakte alvast een grote reconstructie over ‘de bevrijding van Soledar’.

‘Te veel doden om te tellen’

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov vindt het nog te vroeg om Prigozjin te bewieroken. Hij erkent ‘een hoge kost in termen van soldatenlevens’. Volgens Peskov evolueert de situatie in de goede richting. ‘Maar laten we wachten op officiële communicatie’, antwoordde hij journalisten op de dagelijkse persconferentie.

Ook vanuit Oekraïne klinkt dat de strijd nog niet gestreden is. ‘Het klopt niet’, reageert een woordvoerder van het Oekraïense leger op de Russische claims. ‘Er wordt nog steeds hard gevochten in Soledar’, treedt een collega hem bij. ‘De vijand maakt zich geen zorgen om de eigen verliezen en blijft Oekraïense posities bestormen. Alle wegen naar onze posities liggen bezaaid met lijken.’

Veel marge lijkt Oekraïne niet meer te hebben om het tij te keren. ‘Ik begrijp niet waarom onze leiders ons hier nog niet weggehaald hebben’, hoorde de Amerikaanse nieuwszender CNN bij een Oekraïense soldaat in Soledar. ‘Hier vallen zo veel doden dat niemand ze nog kan tellen.’ Volgens hem is het een kwestie van tijd vooraleer het Oekraïense leger er de handdoek in de ring gooit.