Omstreden influencer en zelfverklaarde vrouwenhater Andrew Tate blijft in Roemeense cel, beroep verworpen

Een rechtbank in Boekarest heeft dinsdag de vraag verworpen van de Brits-Amerikaanse influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan om vrijgelaten te worden. De twee worden onder andere verdacht van verkrachting en mensenhandel.

Tate (36), zijn broer Tristan (34) en twee Roemeense vrouwelijke verdachten werden op 29 december gearresteerd op verdenking van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een georganiseerde misdaadgroep om vrouwen uit te buiten. Eind december had de rechtbank in Roemenië beslist dat de broers nog zeker 30 dagen in de cel moeten blijven.

De twee gingen daartegen in beroep, maar zonder succes. De rechtbank oordeelde onder meer dat er een vluchtgevaar bestaat. De rechter die hun hechtenis verlengde zei dat ‘gezien hun financiële draagkracht’ de mogelijkheid bestaat dat ze zich vestigen in landen die geen uitlevering toestaan. ‘Dat kan niet worden genegeerd.’

Volgens de advocaat van de broers waren hier echter ‘geen bewijzen voor’. Hij benadrukte ook dat er ‘behalve de verklaring van het slachtoffer geen enkel bewijsstuk is dat wijst op een verkrachtingsmisdrijf’. En dat er ook geen bewijs is van mensenhandel of georganiseerde misdaad.

Zes mogelijke slachtoffers

De Tates waren ook in beroep gegaan tegen de inbeslagname van hun bezittingen in Roemenië, maar ook daarbij kregen ze van de rechtbank nul op het rekest. In totaal werden tot nu toe vijftien luxewagens en meer dan tien eigendommen van de broers in beslag genomen. De Roemeense veiligheidsdiensten wilden zo naar eigen zeggen verhinderen dat er bezittingen zouden achtergehouden worden. Ze zouden ook gebruikt worden om het onderzoek te betalen en om eventuele slachtoffers te vergoeden.

De Tates blijven nu opgesloten zolang het onderzoek loopt. Het parket heeft op dit moment zes mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Zij zouden gedwongen zijn tot prostitutie en deelname aan pornografische video’s.

Miljoenen volgers

De voormalige kickbokser Andrew Tate werd in Groot-Brittannië bekend door zijn deelname aan het tv-programma ‘Big Brother’ in 2016. Hij werd toen uit huis gezet nadat op een video te zien was hoe hij een vrouw sloeg met een riem.

Op sociale media verzamelde Tate nadien een trouwe schare aan fans met vrouwonvriendelijke uitspraken. Via Youtube en Instagram bereikt hij zo’n 5 miljoen mensen, en op Tiktok werden zijn filmpjes vol toxische mannelijkheid al miljarden keren bekeken. Op Twitter werd Tate verbannen, maar na de overname van het platform door ondernemer Elon Musk is hij ook daar weer actief.