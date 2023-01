Tom Waes is het niet eens met de kritiek op zijn programma Het verhaal van Vlaanderen. In De afspraak vertelde de 54-jarige tv-presentator dinsdagavond dat het programma de Vlaamse identiteit volgens hem niet bevordert of verheerlijkt. En de subsidies? ‘Een peulschil.’

In het programma vertelt Waes de geschiedenis van onze contreien. Nog voor de eerste uitzending was er al verontwaardiging door de ruim twee miljoen euro aan Vlaamse subsidies die het kreeg. ‘Er zijn hier inderdaad veel subsidies naartoe gegaan’, erkende Waes. ‘Dat is geen geheim. Dat was nodig om een duur programma voor een kleine markt te maken. Zonder dat geld hadden we dit niet kunnen maken.’

‘Er zijn inderdaad veel tekorten in het onderwijs en de kinderopvang’, ging de presentator in op de kritiek dat het subsidiegeld beter gebruikt had kunnen worden. ‘Daar heb ik begrip voor. Daar moet ook meer geld naartoe, maar je kunt dat niet vergelijken. Er is 3,8 miljard euro voor het onderwijs. 400.000 euro daarvan gaat naar Het verhaal van Vlaanderen. Vandaag is bekendgemaakt dat het programma permanent in het onderwijspakket zal worden opgenomen. Misschien wordt het nog twintig jaar gebruikt. Dan is 400.000 euro eigenlijk een peulschil.’

Propaganda?

Een ander punt van kritiek was dat het programma eigenlijk ‘nationalistische propaganda’ was. Maar volgens Waes verheerlijkt Het verhaal van Vlaanderen de Vlaamse geschiedenis ‘helemaal niet’. ‘Ik denk niet dat de reeks de Vlaamse identiteit bevordert. Mensen hadden hier al lang een mening over, nog voor het op tv was. Wij maakten gewoon tien leuke afleveringen over wat er op Vlaamse grond is gebeurd. In de loop van de afleveringen zal zelfs duidelijk blijken dat we af en toe niet zo trots moeten zijn op het feit dat we Vlamingen zijn.’

Volgens Waes circuleert er ook heel wat foute informatie. ‘Sommige bronnen zeggen zelfs dat het programma is besteld door de Vlaamse Gemeenschap, maar wij hadden het al lang besteld en de licentie gekocht. Daarna hebben we pas geprobeerd om het te verkopen aan de VRT. En dan moesten we nog genoeg geld inzamelen. Dat was eigenlijk een groot risico.’

‘Wij maakten een programma voor kijkers – dat waren er vorige week zo’n 1.680.000 – en dan zijn er een paar journalisten en politici langs beide kanten die hun mening spuien. De ene zegt dat het de identiteit bevordert, de andere vindt dat schandalig. Iedereen heeft zijn eigen invulling, maar voor mij draait het rond de mensen die er iets uit kunnen leren. Er zijn honderden mensen die mij berichten sturen om bijvoorbeeld te zeggen dat hun tieners, die bij wijze van spreken al maanden op hun kamer zitten, mee voor de tv zijn komen zitten om naar het programma te kijken. Dat doet mij plezier.’