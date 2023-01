De Duitse Martha werd zondag op de proef gesteld, toen ze haar eerste interview mocht afnemen met niemand minder dan actrice Kate Winslet. Het jonge meisje was erg zenuwachtig en dat bleef niet onopgemerkt. Winslet pauzeerde het interview om Martha gerust te stellen: ‘Dit zal het beste interview ooit worden, je kunt dit.’

De jonge Martha mocht als kindreporter voor de Duitse zender ZDF haar allereerste interview afnemen met Kate Winslet, over haar rol in The way of water, de nieuwste film van James Cameron. En het was meteen voor echt, want haar eerste gast was een wereldster. De video ging viraal op sociale media. Het hartverwarmende fragment werd op Twitter in minder dan 24 uur al meer dan één miljoen keer bekeken.

Kate Winslet kreeg in Avatar 2 de rol van Ronal, de vrouwelijke leider van de stam die onder water leeft. En daarvoor moest ze dus onder water - met ingehouden adem - leren acteren. Bekijk het in de video hieronder.