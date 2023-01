Van Marx tot Van Ostaijen: de beste non-fictieboeken van het voorjaar

Welke series, films en expo’s mag je dit voorjaar niet missen? Wat zijn de concerten, boeken en theaterstukken waar onze redactie naar uitkijkt? En waar vind je de beste feestjes? Ontdek hier onze cultuurtips voor het voorjaar.

1. De geuren van de kathedraal

Wendy Wauters, Lannoo, verschijnt in januari

Wat? In De geuren van de kathedraal voert Wendy Wauters ons mee naar een hotspot van de 16de eeuw: de Onze-Lieve-Vrouwekerk, vanaf 1559 de kathedraal van Antwerpen. Dit majestueuze bouwwerk was het kloppend hart van de stad, waar parochianen het pad kruisten van hondenslagers, pelgrims en veehandelaars. De religieuze sereniteit was soms ver te zoeken.

Lezen, want voor haar onderzoek naar de belevingswereld van de laatmiddeleeuwse kerkgangers ontving Wauters al verschillende wetenschappelijke erkenningen. Geschiedschrijving door de ogen, oren en neus van de mensen van toen.

2. De tedere verteller

Olga Tokarczuk, De Geus, verschijnt in januari

Wat?De tedere verteller bevat naast de gelijknamige Nobelprijslezing een tiental andere onvergetelijke essays over psychologie, literatuur en cultuur, die een onmisbaar inzicht bieden in het schrijverschap van Olga Tokarczuk en in de wereld waarin we leven.

Lezen, want we kennen de Poolse alleen of vooral van haar romans. Even zien of haar essays ook zo aanslaan. ‘De wereld is een stof die we dagelijks weven op grote weefgetouwen van informatie, discussies, films. Boeken, roddels, kleine anekdotes. Tegenwoordig is de reikwijdte van deze weefgetouwen gigantisch – dankzij het internet kan iedereen deelnemen aan dit proces, verantwoordelijkheid nemend of niet, vol haat of vol liefde, goedschiks of kwaadschiks. Als dit verhaal verandert, verandert de wereld mee. In die zin is de wereld gemaakt van woorden. Daarom is hoe we over de wereld nadenken, maar ook hoe we erover vertellen, van het grootste belang.’

3. Bloesem plukken onder vuur

Alice Walker, Arbeiderspers, verschijnt in mei

Wat?De dagboeken 1965-2000 van Alice Walker. De zwarte Amerikaanse schreef met De kleur paars in de jaren 80 een moderne klassieker, die ook verfilmd is door Steven Spielberg. Vijftig jaar lang hield ze een dagboek bij. Openhartig schrijft ze over haar deelname aan marsen van de Civil Rights Movement in Mississippi, geleid door Martin Luther King; over haar huwelijk met een Joodse advocaat, wat in strijd was met de wet in het zuiden van de VS; over een vroege miskraam; over de beproevingen en triomfen van de vrouwenbeweging; over erotische ontmoetingen en duurzame relaties; over haar grootouders die haar inspireerden tot het schrijven van The color purple.

Lezen, want Walker is meer dan die ene roman. Dit egodocument in de prestigieuze reeks Privé-domein moet dat bewijzen.

4. Morgen of in de toekomst

Sarah Watling, Athenaeum, verschijnt in april

Wat? In de jaren 30 trokken vrouwen naar Spanje om mee te strijden tegen het fascisme. In Morgen of in de toekomst volgt Sarah Watling deze uitzonderlijke buitenstaanders, die moedig en vol overtuiging wilden leven. Onder anderen de Amerikaanse journalisten Martha Gellhorn en Josephine Herbst, de Britse schrijfsters en partners Sylvia Townsend Warner en Valentine Ackland, de aristocratische rebel Jessica Mitford en de vrijgevochten dichteres Nancy Cunard komen aan bod. Voor elk van die vrouwen werd Spanje een levensbepalende episode. Velen vonden er een vorm van vrijheid die thuis ondenkbaar was.

Lezen, want ‘schrijfsters en rebellen in de Spaanse burgeroorlog’ is een intrigerend, weinig belicht thema. En met de groepsbiografie Nobele wilden, over de vrijgevochten Engelse zussen Olivier, toonde Watling haar talent.

5. Achter de muur

Katja Hoyer, Querido, verschijnt in april

Wat? Aan de hand van uitgebreide nieuwe research en getuigenissen uit de eerste hand schreef Hoyer een geschiedenis van de DDR – een caleidoscoop van verschillende gezichtspunten, gebeurtenissen en verhalen. Van de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog tot aan de ineenstorting van de Sovjet-Unie is dit het verhaal van dat andere Duitsland, het Duitsland achter de muur.

Lezen, want het verhaal van ‘Oost-Duitsland 1949-1990’ wordt stilaan vergeten. Hoyers boek kan dat rechtzetten.

6. Paul van Ostaijen

Matthijs de Ridder, Querido Facto/Pelckmans, verschijnt in april

Wat? Het leven van ‘de dichter die de wereld wilde veranderen’ was in een flits voorbij. Hij werd amper 32, maar wat een compromisloos en onsterfelijk personage … Van Ostaijen-kenner Matthijs de Ridder schreef de langverwachte biografie.

Lezen, want dit is de eerste volwaardige biografie van ‘zot polleke’ of een van de meest geliefde dichters uit de Nederlandse letteren.

7. Zwart licht

Eric Min, Pelckmans, verschijnt in april

Wat? Het verhaal van het anarchisme in België, vooral in Brussel en Antwerpen, rond 1900. Op zijn minst een origineel onderwerp.

Lezen, want Eric Min heeft met schildersbiografieën en andere werken al bewezen dat je ook in Vlaanderen goede non-fictie vindt. Als dit het niveau haalt van Gare du Nord, zijn boek over Belgische en Nederlandse kunstenaars in Parijs (1850-1950), zitten we goed.

8. Ik ben zee en hemel

Jonna Bornemark, Querido, verschijnt in mei

Wat? ‘Een filosofie van de zwangerschap.’ Zwangerschap, hoewel een ingrijpende existentiële ervaring, is als onderwerp in de filosofie eeuwenlang onderbelicht gebleven. De meeste beroemde filosofen waren mannen, en relatief weinig vrouwelijke filosofen kregen kinderen.

Lezen, want Bornemark is niet alleen hoogleraar filosofie, maar ook moeder. Ze schrijft over complexe filosofische en praktische onderwerpen op een heel persoonlijke manier.

9. In gezonde staat

Simon Schama, Atlas Contact, verschijnt in juni

Wat? ‘Hoe pandemieën en vaccins de geschiedenis hebben bepaald’. Centraal staat het verhaal van de geniale arts-onderzoeker Waldemar Haffkine (1860-1930), die met zijn wetenschappelijke ontdekkingen duizenden levens zou redden, maar ook werd beschimpt en verstoten wegens zijn Joodse afkomst.

Lezen, want historicus Schama is een rasverteller. En pandemieën en de bijbehorende vaccins blijven een hot topic.

10. Marx in Brussel

Edward De Maesschalck, Davidsfonds, verschijnt in maart

Wat? Karl Marx werd in 1845 in Frankrijk uitgewezen omdat hij had meegewerkt aan een verboden tijdschrift en zocht zijn heil in Brussel. Maar het jonge België stond niet te springen om de eigenzinnige jonge publicist te ontvangen. Toch behoren de drie jaren die Marx in Brussel doorbrengt tot de creatiefste in het leven van de grondlegger van het marxisme. Edward De Maesschalck vertelt het vergeten verhaal.

Lezen, want dit is een Brusselse geschiedenis die het verdient eens in detail verteld te worden.

11. Onbehagen

Paul Verhaeghe, De Bezige Bij, verschijnt in mei

Wat? Een studie van ‘hoe onze samenleving inwerkt op ons geestelijk welbevinden’. In zijn vlotte en toegankelijke stijl gidst emeritus professor en praktiserend psychoanalyticus Paul Verhaeghe ons langs inzichten over deze tijd en verwachtingen voor onze toekomst.

Lezen, want Verhaeghe is nog niet uitgeschreven en houdt de vinger aan de pols, ook al blikte hij in 2021 in Wat brengt u hier?, het boek dat hij samen met Sarah Vankersschaever maakte, al terug op zijn carrière.

12. De onderwerping

Philipp Blom, De Bezige Bij, verschijnt in februari

Wat? Een boek over ‘de menselijke obsessie met het overheersen van de natuur’ die zal leiden tot verwoesting van onze planeet. Een universele geschiedenis van de mens en zijn omgeving.

Lezen, want Philipp Blom staat garant voor kwaliteit.

13. De man met de panamahoed

Rudi Meulemans, De Bezige Bij, verschijnt in mei

Wat? Biografie van Harry graaf Kessler (1868-1937). Hij was een Duitse intellectuele dandy; politiek en kunst stonden centraal in zijn leven. Als mecenas, minnaar van mannen, uitgever, denker en schrijver bond hij zich aan niemand en leefde hij niet volgens andermans verwachtingen.

Lezen, want Kessler was ‘een kroongetuige van de moderne tijd’. En Meulemans heeft al vaker bewezen dat hij een goed verhaal kan maken van hier relatief onbekende figuren.

14. Tien vogels die de wereld veranderden

Stephen Moss, Ambo/Anthos, verschijnt in maart

Wat? In Tien vogels die de wereld veranderden zet de bekroonde Britse ornitholoog Stephen Moss de lezer aan het denken over de manier waarop wij omgaan met de natuur en vogels in het bijzonder.

Lezen, want je wil weten welke rol die tien soorten van over de hele wereld, van de dodo over de mythische raaf tot de keizerspinguïn op het smeltende Antarctica, hebben gespeeld in de wereldgeschiedenis.