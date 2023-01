Opnieuw meer bedrijfswagens in België

Het aantal bedrijfswagens is opnieuw gestegen. 23 procent van het Belgisch personeel heeft een bedrijfswagen. Er wordt wel iets minder voor de auto gekozen voor woon-werkverkeer, dat blijkt uit de nieuwe mobiliteitsbarometer van hr-bureau Acerta.

Bedrijfswagens blijven populair. 23 procent van de werknemers krijgt van het bedrijf een wagen. Dat is 0.7 procentpunt meer dan vorig jaar. Het gaat overwegend om dieselwagens (57,8 procent) en benzinewagens (28,6 procent). Elektrische (3,2 procent) en hybride wagens (9,9 procent) zitten wel in de lift.

Voor woon-werkverkeer wordt wel minder voor de wagen gekozen. Al gaat het slechts om een kleine daling van 78,4 naar 77,9 procent pendelaars die minstens ‘deels of af en toe’ voor de auto gaan. Van de 330.000 ondervraagden gaf 35,8 procent aan ‘al eens fietst’ naar zijn werk, een stijging. Het aandeel van het openbaar vervoer ligt op 8,3 procent. Dat is dezelfde score als voor de coronacrisis. Een gemiddelde woon-werkafstand in België ligt boven de 20 kilometer en neemt ook toe.

‘Het is al langer zo dat mensen bewuster nadenken over verplaatsingen. Er is het algemeen groeiende milieubewustzijn, het gamma vervoermiddelen dat almaar diverser wordt (met bijvoorbeeld de step) en de (elektrische) fiets die aan populariteit wint. De laatste maanden komen daar de hoge brandstofprijzen bovenop. Dat lijkt ervoor te zorgen dat werknemers niet meer automatisch in de auto stappen en dat de decennialange dominantie van de auto op de terugweg is’, zegt Charlotte Thijs, mobiliteitsexperte van Acerta.