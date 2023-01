Anderlecht-fans eisen ontslag Vandenhaute: ‘Als je supporter bent van onze club, stap dan op’

In een gezamenlijke mededeling hebben meerdere supportersverenigingen van RSC Anderlecht het ontslag van voorzitter Wouter Vandenhaute gevraagd. ‘Je hebt een extra nagel geklopt in de doodskist van onze legendarische club.’

‘Na drie jaar is het vertrouwen volledig zoek’, klinkt het in de gezamenlijke mededeling van meerdere supportersverenigingen. ‘Een opeenvolging van beslissingen, in het beste geval onbegrepen en in het slechtste geval destructief, gekoppeld aan een schrijnend gebrek aan legitimiteit en charisma, hebben ons gedwongen te ageren in het belang van het voortbestaan van onze club.’

Na de 1–3-nederlaag tegen Union zondag was duidelijk geworden dat doelman en aanvoerder Hendrik Van Crombrugge de club straks moet verlaten. Niet vanwege zijn prestaties, maar omdat zijn contract te zwaar doorweegt. Om diezelfde reden lijken ook voormalig Gouden Schoen Lior Refaelov en Adrien Trebel na dit seizoen te moeten vertrekken. Bovendien lekte uit dat sommige wedstrijdpremies nog niet uitbetaald werden en met Jean Kindermans wordt het hoofd jeugdopleidingen richting de exit geduwd. Talentvolle jeugd dreigt er momenteel mee de club te verlaten.

En dan is er nog het sportieve aspect. De nederlaag tegen Union was al de tiende van het seizoen. Met 23 punten en een 11de plaats staat de recordkampioen slechts zes punten boven de degradatieplaatsen, terwijl de clubs onderin punten beginnen te sprokkelen. Gisteravond volgde al een oproep van supporterscollectief Mauveside, vanochtend werd dat gevolgd door een open brief van de belangrijkste supportersverenigingen. Zij vrezen voor het voortbestaan van de club.

‘Grandioze miscast’

‘Vandenhaute nam geen genoegen met het afscheid van een clublegende, die misschien wel een van de laatste elementen was die onze club in leven hield, en verving Vincent Kompany door een grandioze miscast in de persoon van Felice Mazzu, een medeslachtoffer van deze beslissing’, luidt het. ‘We vielen recent allemaal van onze stoel toen we het beschamende ontslag vernamen van Jean Kindermans, een van de laatste Brusselse Mohikanen die het paars-witte DNA vertegenwoordigt. Dit was de laatste druppel. Je hebt een extra nagel geklopt in de doodskist van onze legendarische club.’

‘Data zijn heilig voor u’, gaat het verder. ‘De cijfers liegen niet: uw staat van dienst is onvoldoende en er is geen teken van teken van betere tijden in het verschiet, nu we dichter bij degradatie dan bij Play-off 2 staan. De “bottom line’ is simpel: als je een supporter bent van onze club, neem dan ontslag als voorzitter. Aan de andere leden van het bestuur: beschouw dit als een laatste waarschuwing. Niemand is veilig en we laten jullie niet doorgaan met de vernietiging van onze club.’