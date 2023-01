Havenschepen De Ridder over drugsproblematiek: ‘We zijn aantrekkelijk, dus ook voor illegale trafiek’

Antwerps Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) herhaalt de cri de coeur van haar partijvoorzitter en burgemeester. Ze vindt het een goed idee om de nationale veiligheidsraad bijeen te roepen.

‘We zijn aantrekkelijk, dus ook voor illegale trafiek’, legt de Antwerpse havenschepen Annick De Ridder (N-VA) uit op Radio 1. Volgens haar is het nu voor iedereen duidelijk: er moet meer worden ingezet op beveiliging. ‘Alle bevoegde diensten doen al wat ze kunnen, maar zijn zwaar onderbemand’, aldus De Ridder. Ondertussen is elke oplossing goed om het drugsgeweld de kop in te drukken: ‘Stuur desnoods het leger, het moet stoppen’, echode ze burgemeester Bart De Wever (N-VA). Ze herhaalde ook zijn oproep tot een nationale veiligheidsraad.

Volgens De Ridder doet de haven er alles aan om mensen met slechte bedoelingen te weren. Zo wordt er meer digitaal gewerkt, wordt internationaal samengewerkt en sturen private bedrijven signalen dat in zee gaan met de drugsmaffia nooit goed afloopt. ‘Al is de lokroep groot’, erkent ze. ‘Het gaat over gigantische verloningen voor kleine klusjes’, klinkt het. Ze hoopt ook dat het dossier over de screening van havenpersoneel in een stroomversnelling komt. ‘Al spreekt het voor zich dat wie gevat wordt, ontslagen wordt.’

Ten slotte wijst De Ridder ook de gebruiker op de gevaren van drugs. ‘Dan moet je beseffen dat je deel uitmaakt van het systeem. Het kan dan misschien erg toegankelijk zijn, je houdt zo een fout systeem in stand.’ In 2022 werd 110 ton cocaïne onderschept in de Antwerpse haven, een recordvangst.