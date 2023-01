Op woensdagmorgen zijn verschillende gewonden gevallen bij een mesaanval in het Gare du Nord in Parijs. Ordediensten konden de verdachte neutraliseren.

De feiten deden zich voor rond 6.45 uur vanmorgen. Een man heeft er meerdere mensen verwond. Volgens Le Parisien gaat het om lichtgewonden. Over motieven of een identiteit van de dader is nog niets bekend.

De politie kon snel ingrijpen en wist de verdachte te ‘neutraliseren’. Volgens de Franse pers schoten ze hem neer.

Het treinverkeer is door het incident verstoord.

