Woonzorgcentrum in één jaar bijna 90 euro duurder geworden

De prijs van een gemiddelde kamer in een woonzorgcentrum is vorig jaar gestegen van 1.824 naar 1.913 euro per maand. Dat blijkt uit een meting op 1 mei. Ook in de maanden daarna is die prijs nog verder de hoogte ingegaan, blijkt uit prognoses, samen met de levensduurte.

Een kamer in een woonzorgcentrum is tussen 1 mei 2021 en 1 mei 2022 gemiddeld 4,92 procent duurder geworden. Dat blijkt uit de officiële meting van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Die stijging is opvallend hoger dan de voorgaande jaren, toen dat telkens tussen 1 en 3 procent schommelde. In de praktijk betekent het dat je op 1 mei 2022 gemiddeld ­ 89 euro meer betaalde dan het jaar voordien (per dag: 63,79 tegenover 60,80 euro).

De stijging is ongezien, maar tegelijk niet zo verrassend gezien de hoge inflatie. Het agentschap heeft de stijging van 4,92 procent daarom vergeleken met de stijging van de levensduurte in dezelfde periode. Die bedroeg 8,97 procent. Daardoor is de stijging van 90 euro in reële termen eigenlijk een daling van 4,05 procent.

Sinds 1 mei

Al is daarmee het hele verhaal nog niet verteld, want het is pas na 1 mei dat de prijzen helemaal de pan zijn beginnen uit swingen. Het agentschap heeft daarom al een prognose gedaan van de prijsevolutie in de maanden nadien. Zo hebben tot vorige maand 687 van de 825 woonzorgcentra opnieuw hun prijs verhoogd, met ­gemiddeld 5,9 procent.

Daarmee ziet het ernaar uit dat, over het volledige jaar bekeken, de prijs van een woonzorgcentrum de algemene prijsevolutie heeft ­gevolgd - wat ook het maximum is -, want woonzorgcentra mogen wettelijk niet meer stijgen dan de index. ‘Die trend blijkt ook uit ­onze gegevens’, zegt Johan Staes, gedelegeerd bestuurder van Vlozo, de koepel van commerciële rusthuizen. ‘Zes op de tien van onze woonzorgcentra hebben op 1 januari een prijsstijging doorgevoerd. Hun dagprijs is gemiddeld zo’n tien procent hoger dan vorig jaar, wat ongeveer overeenkomt met de inflatie.’

Volgens Staes is dat een ­logische evolutie, gezien de hogere kosten. ‘Onze voedingskosten zijn met 35 procent gestegen, het onderhoud met 31 procent en energie met 10 procent’, zegt hij. ‘We kunnen niet anders dan dat door te rekenen aan de bewoners. Al zou dat voor hen in principe niet voelbaar zijn, want ook hun pensioenen zijn in die periode geïndexeerd.’

Uit de gegevens van het agentschap blijkt dat de stijging tussen 1 mei 2021 en 1 mei 2022 het grootste was in de provincie Antwerpen en het kleinst in Vlaams-Brabant.

Tegelijk blijft er een groot verschil tussen het type rusthuis. Een OCMW-rusthuis kostte op 1 mei per maand gemiddeld 1.818 euro, een commercieel rusthuis 2.088 euro.