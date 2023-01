Neerslagzones volgen elkaar op

De ene neerslagzone verlaat woensdagochtend het land, maar er is al een nieuwe buienzone op komst. Dat voorspelt het KMI.

De neerslagzone verlaat via het oosten het land. Vanaf het westen komen er soms brede opklaringen en blijft het overwegend droog. In de namiddag kunnen er enkele lokale buitjes vallen.

‘s Avonds bereikt een vrij actieve buienzone, eventueel met enkele donderslagen, België vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 7 graden in de Ardennen en plaatselijk 11 graden in Vlaanderen.

De wind is meestal matig en aan zee vrij krachtig uit west tot zuidwest met windstoten tot 50 of 60 km/uur. ‘s Avonds kunnen de windstoten oplopen tot 70 km/uur of lokaal meer.

In het begin van de nacht naar donderdag trekt een eerste zone met regen of buien snel oostwaarts door België. Tijdens het tweede deel van de nacht volgt vanuit het westen een volgende storing met vrij veel regen.

De minima liggen dan tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in Vlaanderen. De zuidwestenwind wordt vrij krachtig met pieken tot 70 km/uur en aan de kust zelfs 80 km/uur.

Donderdag bevindt er zich tijdelijk een lagedrukkern boven het zuiden van de Noordzee zodat er boven ons land nog flink wat regen valt en het stevig gaat waaien. Het is zeer zacht met maxima van 7 graden in de Hoge Ardennen tot lokaal 12 graden in Laag- België.