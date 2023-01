Zeventien doden door noodweer in Californië, tienduizenden mensen geëvacueerd

Foto: Getty Images via AFP

De hevige regenval in Californië heeft al 17 mensenlevens gekost. Een 5-jarig kind is nog vermist. Op verschillende plaatsen in de Amerikaanse staat hebben de autoriteiten een evacuatie bevolen, tienduizenden mensen moeten hun huizen verlaten.

De stortregen valt op een al verzadigde grond. Er zijn daardoor overstromingen, stroomonderbrekingen, ontwortelde bomen en afgesneden wegen. Het noodweer zou nog een week aanhouden.

Volgens gouverneur Gevin Newsom hebben al minstens 34.000 mensen hun huizen moeten verlaten. Onder meer Montecito, waar heel wat beroemdheden wonen, moest even worden ontruimd.

In Paso Robles, tussen Los Angeles en San Francisco, is maandag een jongen van 5 jaar meegesleurd door de stroming. Het kind is nog niet teruggevonden.