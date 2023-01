Geheime documenten met informatie over Oekraïne, Iran en Verenigd Koninkrijk gevonden in privékantoor Biden

Het gaat om een tiental documenten uit de tijd dat Biden vicepresident was, met ­informatie over Oekraïne, Iran en het Verenigd Koninkrijk.

Bij een denktank in Washington zijn in november vorig jaar geheime overheidsdocumenten gevonden in een kantoor dat door de huidige president Joe Biden werd gebruikt. Dat meldde de Amerikaanse tv-zender CBS. Biden werkte tot in 2019 bij de denktank, die naar hem ­genoemd is.

Het gaat om een tiental ­documenten, die dateren uit de tijd dat Biden vicepresident was onder Barack Obama. Zijn advocaten stuitten op de ­papieren toen ze op 2 november het kantoor leegmaakten. Een raadsman van Biden stelde dat het Witte Huis diezelfde dag het Nationaal Archief waarschuwde, dat verantwoordelijk is voor het bewaren van overheidspapieren.

Volgens nieuwszender CNN gaat het onder meer om briefings over Oekraïne, Iran en het Verenigd Koninkrijk. Ook is bekend dat ze in een afgesloten kast zaten en bewaard werden in dozen waarin ook niet-geheime overheidspapieren ­zaten. Een procureur die de kwestie onderzoekt, heeft volgens CNN zijn eerste bevindingen overgemaakt aan minister van Justitie Merrick Garland.

Mar-a-Lago

Donald Trump was er maandag snel bij om kritiek te leveren op zijn opvolger. ‘Wanneer gaat de FBI een inval doen in de vele huizen van Joe Biden, misschien zelfs in het Witte Huis?’, vroeg Trump op Truth Social. De oud-president is zelf onderwerp van een gerechtelijk onderzoek, omdat de FBI na zijn aftreden meer dan driehonderd geheime documenten vond in zijn resort Mar-a-Lago in Florida.

‘Wat is het verschil tussen wat president Trump gedaan heeft versus wat we nu weten dat president Biden gedaan heeft?’ vroeg ook de Republikeinse volksvertegenwoordiger James Comer zich af.

Een verschil is dat het in het geval van Trump niet over een tiental, maar honderden documenten ging, die bovendien onzorgvuldig waren opgeslagen in Mar-a-Lago. Een ander verschil is dat de FBI in het ­geval van Trump een huiszoeking moest uitvoeren omdat de ex-president weigerde de documenten terug te geven aan het Nationaal Archief.

Een open vraag over Bidens documenten is waarom het nieuws nu pas publiek werd, terwijl de ontdekking dateert van zes dagen vóór de midterms-verkiezingen. Toen had de vondst ophef kunnen veroorzaken in de laatste campagnedagen.