Nieuwe staking in de Belgische gevangenissen gaat dinsdagavond van start

In de Belgische gevangenissen wordt dinsdagavond opnieuw het werk neergelegd. De drie vakbonden hebben opgeroepen om vanaf 22 uur te staken, tot woensdagavond 22 uur. ACOD, ACV Openbare Diensten en VSOA willen met de actie de eis voor meer loon kracht bijzetten.

De staking kadert in de bredere onvrede bij de ambtenarenvakbonden. Zo ging op 9 november een stakingsaanzegging in voor de federale overheidsdiensten.

‘Sinds 20 jaar hebben we geen loonsverhoging meer gekregen’, vat Eddy De Smedt van de liberale vakbond VSOA de grieven samen. Sindsdien zijn de weddenschalen van de ambtenaren niet meer aangepast. De bonden zijn misnoegd omdat vorig jaar een voorakkoord werd gesloten met minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen), maar bij de begrotingsopmaak in oktober werden gemaakte afspraken volgens hen van tafel geveegd. ‘Woordbreuk’, luidde het reeds. Zo komt er bijvoorbeeld geen loonsverhoging en maaltijdcheques zijn er pas in 2024.

‘We zijn niet gehoord’

‘We hebben een dringende herwaardering van de baremaschalen en een echte dertiende maand gevraagd voor de laagste salarissen in de overheidsdiensten. We zijn niet gehoord, we hebben geen budget’, zei Grégory Wallez, federaal secretaris van de socialistische vakbond vorige week al.

De onvrede mondt in de gevangenissen dus uit in een staking. De Smedt verwacht dat de actie goed opgevolgd zal worden. In enkele gevangenissen zouden politieagenten gevorderd moeten worden omdat er te weinig personeel is. Wallez voegt dinsdag toe dat geen grote hinder verwacht wordt, tenzij misschien in de Brusselse gevangenissen.

De Smedt gaat uit van een heel beperkt regime in de gevangenissen, bijvoorbeeld zonder bezoek of wandeling. Tijdens vorige stakingsdagen was er een nachtregime in de penitentiaire inrichtingen. Sinds enkele jaren geldt er een minimale dienstverlening in de gevangenissen. Wanneer onvoldoende cipiers opdagen voor die minimale dienstverlening, worden agenten opgetrommeld.

Minister De Sutter toonde dinsdag reeds begrip voor de eisen.