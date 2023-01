De echte strijd op links: zingt Jeremie Vaneeckhout beter dan Conner Rousseau?

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Jeremie, met een J

In een interview met Humo leren we eindelijk het antwoord op de vraag die we nooit durfden te stellen aan Jeremie Vaneeckout, de co-voorzitter van Groen. Namelijk hoe we zijn naam moeten uitspreken: met een ‘j’ of met ‘zj’. ‘Mijn ouders zeggen Jeremie met een “j”, maar ik zal niemand slaan die het anders doet. Ik kom uit een gezin met zes kinderen, dan leer je snel dat je jezelf niet te belangrijk moet vinden. Als voetballer bij SV Anzegem was ik populair, omdat ik voor ambiance zorgde en het niet erg vond om op de bank te zitten. Bij de chiro stond ik ook altijd op de eerste rij om gekke nummertjes op te voeren.’

‘Masked singer’

Die gekke nummertjes konden ook ondersteund worden met gezang, zo blijkt. ‘Ik heb jaren in een koor gezeten en durf te zeggen dat ik beter zing dan Conner Rousseau. Op mijn achttiende heb ik zelfs overwogen om kleinkunst te gaan studeren.’ De makers van The masked singer mogen Vaneeckhout altijd bellen. ‘Waarom niet? Ik heb in mijn leven al veel zotte pakken gedragen. Mijn beste vriend zegt dat ik onmogelijk corrupt kan worden, omdat hij zoveel gênante foto’s van mij heeft. Ik ben nooit bang geweest om mezelf belachelijk te maken.’

Geen drank

Alcohol heeft Vaneeckhout daar niet voor nodig. ‘Ik heb in mijn hele leven één pint gedronken. Ik had gewed met een maat dat ik er eentje zou drinken als hij ooit een bier op de markt zou brengen. Die belofte heb ik gehouden, maar het zegt me niks. Ik heb in mijn jeugd gezien wat alcohol kan aanrichten met een mens, en vooral met de mensen errond. Niet in ons gezin, maar toch nabij genoeg. Ik heb ook geen alcohol nodig om me te amuseren. Mijn vrienden denken dat ik als baby in een vat bier ben gevallen zoals Obelix in de toverdrank: ik lijk permanent dronken.’