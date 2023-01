Wint ‘Close’ een Globe? En vooral: winnen de Golden Globes weer respect?

Komende nacht worden de Golden Globes uitgereikt. De Belgische film Close maakt kans als beste buitenlandse film. De vraag is vooral of de Globes erin slagen hun imago schoon te poetsen.

Wint Lukas Dhont vannacht een Golden Globe met Close? De Belgische film is een van de vijf kanshebbers in de categorie beste buitenlandse film, in een show die begint om 2 uur ’s nachts Belgische tijd. Voor Dhont is het een herkansing vijf jaar na de nominatie van zijn regiedebuut Girl, dat de duimen moest leggen voor Roma van Alfonso Cuarón. Dat Dhont het twee keer op rij schopt tot de Globes is alvast heel straf.

Sindsdien maakten de Globes een existentiële crisis door, die het voortbestaan bedreigde van het prijzencircus en de organisatie erachter. De Globes hadden lang het imago dat ze de bezopen nichtjes zijn van de stijvere Oscars: de show werd op grove wijze gepresenteerd door een balorige Ricky Gervais, die er een kunst van maakte om zo veel mogelijk beledigingen te slingeren richting de aanwezige sterren, die ondertussen vol champagne werden gegoten.

Maar er was ook een schaduwkant. De prijzen voor film en tv werden uitgereikt door de Hollywood Foreign Press Association, een gezelschap van niet-Amerikaanse correspondenten die vanuit Los Angeles de wereld van film en tv volgden. De HFPA torste een imago van amateurisme en zelfs omkoperij: ze werden beladen onder geschenken en traktaties door de film- en tv-industrie.

Dat was al jaren bekend in de sector, maar werd lange tijd geduld. Tot de bom barstte enkele dagen voor de show van 2021, toen een onderzoek van The LA Times financiële en deontologische wantoestanden blootlegde. Ook het gebrek aan diversiteit binnen de leden van de HFPA werd aangeklaagd: onder de 87 leden zat geen enkel zwart lid. Een Noorse journaliste, Kjersti Flaa, spande dan weer een rechtszaak aan omdat ze niet werd toegelaten tot de club.

Quentin Tarantino

De schandalen leidden ertoe dat de Globes in de ban werden geslagen door zowat de hele industrie. Grote mediabedrijven als Netflix, Amazon en Warner weigerden nog mee te werken tot er verandering kwam. Actrice Scarlett Johansson klaagde over ‘seksistische vragen en opmerkingen van bepaalde HFPA-leden, die grensden aan seksuele intimidatie’. Tom Cruise stuurde zijn drie Golden Globes terug naar afzender. Tv-zender NBC wou de awardsshow van 2022 niet meer uitzenden.

Even leek het voortbestaan van de Globes aan een zijden draadje te hangen. De organisatie ging door het stof en hervormde. Ondertussen zijn er onder de 96 leden zes zwarte leden. Voor meer credibiliteit werd daaraan een groep van 103 mensen uit de sector toegevoegd: zij zijn geen lid van de HFPA maar mogen wel stemmen. Ook de financiële constructie van de organisatie wordt hervormd.

Is dat genoeg om weer credibiliteit uit te bouwen? Alvast Lukas Dhont toonde zich ‘over the moon, supercontent’ over zijn nominatie. NBC was ook opnieuw bereid om de show in de VS uit te zenden: zowel op lineaire tv als op zijn streamingplatform Peacock. De Globes zullen dit keer werken met een hele lijst aan presentators, onder wie grote namen als Quentin Tarantino, Ana de Armas en Jamie Lee Curtis. De laatste twee zijn genomineerd voor hun vertolkingen in Blonde en Everything everywhere all at once, een film die zes nominaties versierde.

Het is nog niet bekend hoeveel sterren de show nog zullen boycotten. Alvast één iemand is Brendan Fraser, die genomineerd is voor zijn vertolking in The whale. Hij voerde eerder al aan dat een voormalig hoofd van de HFPA, Philip Berk, grensoverschrijdend gedrag bij hem stelde tijdens een lunch in 2003. Berk ontkent de beschuldiging en is niet langer een lid van de organisatie, maar Fraser vindt dat hij te weinig steun kreeg van de HFPA.

Steven Spielberg versus James Cameron

Topfavoriet is The banshees of Inisherin van Martin McDonagh, met acht nominaties. De film moet het dan wel halen van Everything everywhere all at once in de categorie ‘beste film (komedie of musical)’, waar ook Gouden Palmwinnaar Triangle of sadness werd opgepikt. In de categorie beste film (drama) zitten kaskrakers als Avatar: the way of water,Top gun: Maverick en de biopic Elvis, maar ook Tár met Cate Blanchett. Topfavoriet is The Fabelmans, een ode aan films door niemand minder dan ieders favoriet Steven Spielberg. Moest Top gun toch winnen, zou het wel interessant zijn hoe Tom Cruise dan reageert.

Opmerkelijk is dat het toonaangevende filmblad Variety Dhonts Close noemt als gemiste kanshebber in deze topcategorie. Variety schrijft bovendien dat Dhont genomineerd had moeten zijn in de categorie ‘beste regisseur’. Daar gaat het tussen Steven Spielberg en James Cameron (Avatar) die beiden deze prijs al twee keer wonnen.

Toch is Close geen favoriet in de categorie waar de film wél werd genomineerd, maar wel de Duitse oorlogsfilm All quiet on the western front. De grootste naam in deze categorie is Park Chan-wook: de Koreaanse regisseur is genomineerd metDecision to leave. Na de Oscar voor het Koreaanse Parasite valt ook zijn overwinning niet uit te sluiten. De Zuid-Koreaan is al decennia een grote naam, sinds zijn doorbraak met Oldboy.

Gezien het beperkte ledenbestand van de Golden Globes zijn die niet meteen een graadmeter voor de Oscars. Close staat op de shortlist van de Oscar voor beste internationale film en is grote kanshebber om het op 24 januari te schoppen tot de nominaties.