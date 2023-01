Frontline keldert oliedroom van Euronav

De Belgische scheepvaartwereld is dinsdagmorgen ruw wakker geschud. Het plan van de Antwerpse olierederij Euronav om ‘s werelds grootste onafhankelijke maritieme transporteur van ruwe olie te creëren, is gestrand doordat fusiepartner Frontline zich terugtrekt. De redersfamilie Saverys, de bekendste scheepvaartdynastie van ons land, zal wellicht de toekomst van het bedrijf in handen nemen.