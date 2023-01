11-jarig meisje kwam om door kogel, ‘oorlogsmunitie’ gebruikt

Een autopsie heeft uitgewezen dat het 11-jarige slachtoffer van het schietincident in Merksem gisterenavond getroffen werd door een kogel. Dat maakte het Antwerps parket zonet bekend. ‘Een meisje dat niets te maken heeft met een crimineel milieu, is het slachtoffer geworden van een narcoterrorisme dat we steeds driester hebben zien worden’, reageert de Antwerpse procureur.