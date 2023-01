De Nieuwdreef is een doorgangsweg in de wijk naast de drukke Bredabaan. Dat er vroeg op de avond een onschuldig meisje overleed door vermoedelijk drugsgeweld, beroert de volkse en diverse buurt. De politie is zichtbaar aanwezig, maar bewoners geloven niet dat het veel helpt.

Ook in buurtcafé Lido is het overlijden van een elfjarig meisje in Antwerpen dinsdagochtend talk of the town. ‘Dat waren nogal knallen, zeg. Boeng boeng boeng. Negen op de tien zware oorlogswapens’, zegt ...