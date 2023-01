Naast 28 jaar cel ook 74 zweepslagen voor Olivier Vandecasteele in Iran

Onze landgenoot Olivier Vandecasteele krijgt in Iran niet alleen een celstraf van 28 jaar, maar ook 74 zweepslagen als straf. Volgens Iran opereerde hij als buitenlandse spion tegen de nationale veiligheid van het land.

Vandecasteele zit intussen al meer dan 300 dagen onterecht in een Iraanse gevangenis. In december maakte de Belgische regering duidelijk aan de familie dat ze nieuws had ontvangen over zijn straf: 28 jaar cel. Vandaag maakt Iran duidelijk dat daar nog eens 74 zweepslagen bijkomen, meldt persagentschap Reuters. Vandecasteele werd veroordeeld voor spionage, iets wat de nationale veiligheid van het land bedreigde.

Vandecasteele wordt door de Iraanse autoriteiten gebruikt als pasmunt om de in ons land veroordeelde terrorist Assadollah Assadi vrij te krijgen. Assadi, die gelinkt is met de Iraanse geheime dienst, zit hier al vijf jaar opgesloten na een veroordeling tot twintig jaar omdat hij een aanslag had gepland in ­Parijs op een bijeenkomst van Iraanse opposanten. Het terreurcomplot werd in ons land ont­rafeld.

De toekomst van Vandecasteele oogt uitzichtloos, zeker nadat het Grondwettelijk Hof begin december vorig jaar de omstreden Irandeal vernietigd heeft. Met die deal wilde de Belgische regering een ruil tussen Assadi en Vande­casteele mogelijk maken. Maar onder meer de N-VA verzette zich daar hevig tegen in het parlement.