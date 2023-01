In het parlement haalde minister Vandenbroucke vandaag nog eens uit naar bepaalde artsenbonden. ‘Alsof ze zo onderbetaald zijn dat ze supplementen moeten vragen aan arme mensen. Het gros van de artsen redeneert zo niet.’

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en de grootste artsenvakbond BVAS slaagden er maandagavond laat in om de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen en een rampscenario voor de patiënt op het nippertje te vermijden. Vandenbroucke kon de misnoegde artsenvakbond overtuigen door opnieuw te benadrukken dat zijn meest gevoelige wetten ten vroegste in 2024 ingevoerd zullen worden en door opnieuw te beloven dat er nog extra overleg volgt. Na een korte interne beraadslaging stemde BVAS daar ook mee in en trok de artsenvakbond het zware dreigement in om het volledige gezondheidsbudget op te blazen.

• Artsen en Vandenbroucke vermijden rampscenario voor de patiënt

Een rampscenario is daarmee van de baan, tot grote opluchting van de ziekenfondsen en andere artsenvakbonden zoals huisartsenvereniging Domus Medica en Kartel. Zij lieten hun ongenoegen over de demarche van BVAS vandaag al duidelijk blijken. Maar ook Vandenbroucke zelf liet vanmorgen in het federaal parlement niet na om nog eens na te trappen naar BVAS en het Verbond van Vlaamse Tandartsen, dat BVAS gisteren expliciet steunde.

‘We moeten nu toch wel ophouden met dit soort van klaagcultuur, alsof de tandartsen zo onderbetaald zijn dat ze supplementen moeten vragen aan arme mensen’, zei Vandenbroucke. ‘Ik ga dat niet aanvaarden. Het budget voor tand- en mondzorg steeg in drie jaar tijd met 240 miljoen euro. We ondersteunen de tandartsen ook met mondhygiënisten. Het flauwe excuus dat er altijd extra geld nodig is, ondersteun ik niet. Het gros van de artsen en zorgverleners redeneert zo niet en denkt aan zijn patiënten. De huisartsen zijn bijvoorbeeld vandaag nog altijd massaal geconventioneerd en zullen dat ook blijven. Er is helemaal geen massale deconventionering bezig. Zeker niet in de huisartsengeneeskunde en niet in de geneeskunde in algemeen.’

In de clinch met N-VA: ‘Zo arm bent u toch niet?’

Bij de N-VA, de grootste oppositiepartij in het federaal parlement, konden ze hun oren niet geloven na de scherpe uithaal van Vandenbroucke. ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, Frank Vandenbroucke is weer de mooiste van het land’, sneerde N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter. ‘U kijkt nu alleen maar op korte termijn, maar hoe gaat u op lange termijn het overleg met de artsen en specialisten nog organiseren? Op deze manier zal het moeilijk worden om na 2023 nog samen aan tafel te zitten.’

Samen met haar partijgenoot Frieda Gijbels waarschuwde ze voor een zorg met twee snelheden in de toekomst. ‘U gaat niet voldoende in overleg met de zorgactoren en u kijkt niet verder dan uw neus lang is. Jammer, want zorg moet duurzaam georganiseerd worden.’

Gijbels, die zelf tandarts-parodontoloog is, beklemtoonde ook dat de tandartsen niet anders kunnen dan supplementen aanrekenen door de onderfinanciering. Dat kwam haar opnieuw op een stevige persoonlijke sneer van Vandenbroucke te staan: ‘Het is toch niet dat u en uw collega’s vandaag zo arm zijn dat u absoluut supplementen moet vragen aan arme mensen? Nee toch? Komaan mevrouw Gijbels, een beetje ernstig blijven.’