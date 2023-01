Oproep | Ervaart u stress bij de inschrijvingen voor vakantiekampen?

Heel wat ouders zullen zaterdag voor hun pc zitten om hun kinderen in te schrijven voor een zomerkamp bij Kazou. Die organisatie heeft de regels omtrent inschrijvingen veranderd, om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans te geven minstens één kamp mee te maken.

