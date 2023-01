Grote stroomonderbreking in Antwerpen na een uur voorbij

In Antwerpen heeft een grote stroompanne deze voormiddag voor heel wat problemen in de binnenstad en in het district Merksem gezorgd. Mensen kwamen vast te zitten in liften, en winkels moesten noodgedwongen de deuren sluiten. Ook het verkeer en het openbaar vervoer ondervonden ernstige hinder.

Volgens netbeheerder Fluvius begon de uitval om 11.05 uur, en was het probleem pas om 12.01 verholpen. De oorzaak zou een probleem aan een transformator van het hoogspanningsnet zijn geweest. De herstellingswerken zijn nog aan de gang, maar door een herschakeling op het stroomnet kon iedereen weer van elektriciteit worden voorzien.

Fluvius schat dat meer dan 15.000 inwoners werden getroffen. Maar de hinder was een pak breder. Zo meldde de lokale politie dat op verschillende plaatsen de verkeerslichten niet werkten. Weggebruikers kregen het advies ‘hoffelijk’ te blijven. De Waaslandtunnel en de voetgangerstunnel onder de Schelde moesten worden afgesloten.

De Lijn moest door de stroomstoring het premetroverkeer een tijdlang stilleggen. De stations werden geëvacueerd. Op de lijnen 8 en 10 onder de Turnhoutsebaan en op het tramnet was er geen hinder.

Op de Meir sloten sommige winkels de deuren, in afwachting van een oplossing. In Shopping Grand Bazar werkten de roltrappen niet, maar op de gelijkvloerse verdieping was wel nog gewoon stroom.

In de omgeving van de Groenplaats kwamen ook meldingen van mensen die vast kwamen te zitten in liften. De Antwerpse brandweer liet weten dat het ‘op verschillende plaatsen mensen uit de lift bevrijdt en brandalarmen controleert’.