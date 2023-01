Recordvangst: Antwerpse haven onderschept bijna 110 ton cocaïne in 2022

In de haven van Antwerpen werd vorig jaar net geen 110 ton cocaïne onderschept. Daarmee breekt de Belgische douane het eigen record. De haven van Rotterdam zag een daling, tot zo’n 50 ton, maar samen opgeteld komen ze tot 160 ton cocaïne.

De Belgische douanediensten namen in de haven van Antwerpen in 2022 net geen 110 ton cocaïne in beslag. Dat is een record, en zo’n 20 ton meer dan de vangst van 2021, die ook al een record was en België een vijfde stek opleverde in de landen met de grootste cocaïnevangsten ter wereld. Door zijn eigen record te breken, blijft Antwerpen de favoriete importhaven voor cocaïne in Europa, op ruime afstand gevolgd door Rotterdam, waar niet eens de helft werd aangetroffen.

De Nederlandse collega’s onderschepten op hun beurt zo’n 50 ton. Een gezamenlijk record, zo wordt het voorgesteld bij een persconferentie van de Belgische minister van Financiën Vincent Van Peteghem en de Nederlandse staatssecretaris Toeslagen en Douane Aukje de Vries. Maar dat is dan hoofdzakelijk te danken aan de recordvangst in Antwerpen, want in Nederland gaat het om een forse daling: daar werd twee jaar geleden nog zo’n 70 ton aangetroffen. De opgetelde vangst blijft in feite twee jaar op rij rond 160 ton, terwijl die met name in Antwerpen flink toenam – en dat al sinds 2015.

Blijft de drugshandel – net als het gerelateerde geweld – toenemen in Antwerpen? Of is de vangst groter omdat de douane efficiënter te werk gaat? Vorig jaar werd de toenmalige recordvangst deels toegeschreven aan de doorbraak in het dossier van Sky ECC, toen de Belgische politie de versleutelde communicatie van drugshandelaars wist te kraken. Ditmaal wordt gewezen op een toegenomen samenwerking tussen de douanediensten van België en Nederland. De ministers zien in het gezamenlijke record van 160 ton ‘het bewijs dat doorgedreven samenwerking en informatie-uitwisseling loont’. België zal 108 nieuwe krachten aanwerven in de Antwerpse haven om de controle op te voeren.