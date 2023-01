Dochter van ex-president krijgt vijf jaar cel in Iran

Faezeh Hashemi Rafsanjani, dochter van de Iraanse oud-president Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor haar betrokkenheid in de protesten tegen het regime. Dat meldt haar advocaat aan het Iraanse nieuwsmedium ISNA.

‘Botsen met de nationale veiligheid, propaganda tegen de staat en het verstoren van de openbare orde’, luiden de aanklachten waarvoor vrouwenrechtenactiviste en ex-parlementslid Fazeh Hashemi Rafsanjani (60) tot vijf jaar celstraf wordt veroordeeld. Rafsanjani is de dochter van Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, die president van Iran was van 1989 tot 1997.

Volgens de advocaat van dochter Rafsanjani is de straf nog niet definitief. Haar arrestatie dateert van september. De politie zag haar als een van de aanstokers van de protesten.

Het nieuws over de veroordeling van Rafsanjani komt op het moment waarop de Iraanse voetballer Amir Nasr Azadani (26) te horen kreeg dat zijn doodstraf wordt omgezet in 26 jaar cel. Naar alle verwachting moet hij daarvan 16 jaar uitzitten. Ze schuiven Nasr Azadani de dood van Iraanse veiligheidsagenten in de schoenen.

Mensenrechtenorganisaties schatten dat er sinds september al meer dan 18.000 demonstranten in het land zijn opgepakt. Bovendien zouden al 470 mensen zijn omgekomen tijdens de protesten. De protesten tegen het Iraanse regime kwamen op gang na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij kwam om het leven in een cel nadat ze was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct droeg. Het Iraans regime reageert hardhandig op het daarop gevolgde protest.