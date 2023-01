We kopen nog online, maar minder luxe en meer diensten

In de eerste negen maanden van vorig jaar steeg de onlineverkoop met 23 procent tegenover het jaar voordien. Die stijging komt volledig op het conto van diensten zoals reizen.

E-commerce leek zo 2021 en niet 2022. Tijdens de coronajaren stond e-commerce voor een ongeziene groeispurt omdat tal van winkels en ontspanningsmogelijkheden dicht waren. Toen alle coronarestricties afliepen, leek het gedaan met onlineaankopen. We wilden terug buiten en in echte winkels met echte verkopers gaan winkelen. De voorbije maanden dook het ene na het andere bericht op dat de gouden jaren voor pakjesbedrijven achter de rug lagen. Grote ontslaggolven bij Amazon en Bol.com wezen erop dat we minder pakjes bestellen en meer naar de fysieke winkels gaan.

Toch is het niet al kommer en kwel voor de e-commercesector, leren cijfers van Becommerce, de belangenvereniging voor e-commerce in België. In de eerste negen maanden van vorig jaar was er nog altijd een stevige groei in e-commerce in België in vergelijking met de eerste negen maanden van 2021, waarin een lange lockdown zat. In totaal gaven de Belgen 10,3 miljard euro uit aan onlinebestellingen, een stijging met 23 procent tegenover dezelfde periode in 2021. In het derde kwartaal van 2022 was die groei teruggevallen tot 12 procent tegenover het jaar ervoor.

‘Inhaalmanoeuvre’

Toch merkt Becommerce op dat er een stevige onderliggende verschuiving in het online-aankoopgedrag zit. Sinds het einde van de coronarestricties zijn we minder pakjes gaan bestellen, en in de plaats veel meer diensten. De verschuiving zit hem vooral in minder online bestellingen voor luxegoederen zoals speelgoed, elektronica en kledij, en meer reizen en tickets die we op het net kopen. Het gaat vooral om vliegtuigticket, pakketreizen en verblijfsaccomodaties. Diensten zijn nu goed voor 46 procent van de onlineaankopen. Het verschil tussen diensten en spullen is dat er voor de online levering van diensten geen fysieke bestellers nodig zijn, wat verklaart waarom koerierdiensten met minder volumes te maken hebben, ondanks dat we nog meer online bestellen. Becommerce merkt op dat er wel nog groei zit in de onlineverkoop van voeding.

‘De Belg verkoos dit derde kwartaal ervaringen boven luxeproducten. Wellicht is hier ook sprake van een “inhaalmanoeuvre” na de strengere maatregelen van 2020 en 2021 voor reizen en evenementen’, verklaart Sofie Geeroms, directeur bij Becommerce de verschuiving in de cijfers.

Becommerce merkt ook op dat steeds meer onlineaankopen via bancontact (52 procent) verlopen en niet via creditcard (17 procent). Online bestellen via de smartphone (36 procent) wint terrein tegenover de laptop of de desktop.