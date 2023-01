De autoriteiten in Californië hebben maandag de evacuatie bevolen van de stad Montecito, aan de westkust van de Amerikaanse staat, waar onder meer Ellen DeGeneres en de Britse prins Harry en Meghan Markle wonen. De luxueuze villa’s in de stad worden bedreigd door modderstromen.

De westkust wordt al dagenlang geteisterd door stormen met extreme regenval. Rivieren in de regio zwellen aan, en er wordt gevreesd voor zware overstromingen. Duizenden gezinnen vielen al zonder stroom. Op sommige plaatsen hebben de autoriteiten bewoners opgeroepen te vertrekken, op andere plaatsen worden ze net gevraagd om binnen te blijven omdat straten door overstromingen en landverschuivingen versperd zijn.

Kwetsbaar

Er is al heel veel regen gevallen in de regio en de weerdiensten voorspellen nog meer. Het maakte de stad, die omringd is door bergen die vijf jaar geleden met bosbranden te maken kregen, erg kwetsbaar voor aardverschuivingen. De lokale brandweer heeft dan ook opgeroepen tot evacuatie van 25.000 mensen. Het is niet duidelijk of die oproep goed wordt opgevolgd, en of ook prins Harry en zijn echtgenote geëvacueerd worden.

De stortregens, of zware sneeuwval in de berggebieden van Californië, zijn het product van een ‘atmosferische rivier’ van vocht die de staat binnenstroomde vanuit de tropische Stille Oceaan. De combinatie met de uitgestrekte lagedrukgebieden voor de kust blijkt fataal.