Makro is nu ook echt failliet: 1.400 werknemers moeten aankloppen bij Fonds voor Sluitingen van Ondernemingen

Twee weken na de sluiting van de zes Makro-winkels heeft de rechter nu ook het faillissement van de keten uitgesproken. Er gaan zo’n 1.400 jobs definitief verloren. Wellicht is er niet genoeg geld in kas om de opzegvergoedingen uit te betalen.

Volgens Wilson Wellens, secretaris van de liberale vakbond ACLVB, is het faillissement maandagavond aangevraagd, en dinsdagochtend al uitgesproken. Nick Peeters en Nathalie Vermeersch werden aangesteld als curatoren. Zij gaan nu in eerste instantie over tot inventarisatie van de nog aanwezige activa.

De sluiting van de winkels was al een feit. Eind december verwelkomde de ooit populaire keten de laatste klanten.

Sindsdien is het personeel ‘vrijgesteld van prestaties’. Door het faillissement komt nu wel een einde aan hun arbeidscontract. Ze blijven nu wel een voorlopige werkloosheidsvergoeding krijgen zegt Jan Meeuwens, federaal secretaris van vakbond BBTK-ABVV.

In de praktijk maakt het voor de voormalige werknemers maar weinig verschil uit dat er sprake is van een faillissement, en geen vereffening. Bij een vereffening zou het bedrijf zelf nog moeten zorgen voor de uitbetaling van de vergoedingen van de werknemers, maar dat zou wellicht toch niet gelukt zijn. ‘We kennen de financiële situatie van Makro, en er zijn wellicht te weinig middelen om de opzegvergoedingen te betalen’, aldus Meeuwens.

Het personeel zal dus voor de ontslagvergoeding moeten aankloppen bij het Fonds voor Sluitingen van Ondernemingen. Daar is er een beperking van de maximale uitkering, en de oud-werknemers zullen ook langer moeten wachten op de uitbetaling dan bij een geslaagde vereffening het geval zou zijn geweest.