Archeologen spreken van een ‘zeldzame en spectaculaire vondst’. Op een veld in Kortessem heeft hobby-archeoloog Patrick Schuermans uit Alken een stukje van een Romeinse dodecaëder gevonden. Het is nog maar de tweede keer dat het mysterieuze voorwerp gevonden wordt in Vlaanderen.

Een dodecaëder is een bronzen voorwerp dat bestaat uit twaalf vijfhoekige vlakken, versierd met bolletjes op de hoekpunten. In het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is er eentje te bewonderen, gevonden ...