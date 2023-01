Van een Belgische ex-crimineel tot de ontmaskering van lifecoaches: de beste podcasts van het voorjaar

Welke series, films en expo’s mag je dit voorjaar niet missen? Wat zijn de concerten, boeken, podcasts en theaterstukken waar onze redactie naar uitkijkt? En waar vind je de beste feestjes? Ontdek hier onze cultuurtips voor het voorjaar.

1. Lacroix. Ik was een gangster

Wat? Philippe Lacroix, het brein achter de bende-Haemers, vertelt voor het eerst zijn hele levensverhaal. Van zijn wieg over zijn gangsterjaren tot zijn leven nu ... als vrij man. Van Brussel over de Côte d’Azur tot in Colombia en terug.

Ga luisteren, want dit is een verhaal van overvallen op geldtransporten, de ontvoering van een ex-premier én de ontsnapping van de eeuw. Maar ook van schuldinzicht en een finale ommekeer.

Wanneer? Eind januari

2. Klaarwakker

Wat? ‘Waar lig jij wakker van?’ Die vraag beantwoorden twee jonge journalisten van De Standaard. Karlien Beckers buigt zich over de zoektocht naar een eigen woning. Is de zekerheid van woningbezit de lening nog wel waard? Josephine Dapaah worstelt met de vraag wat onze persoonlijke schuld en verantwoordelijkheid is in de klimaatproblematiek.

Ga luisteren, want Klaarwakker laat de krant van een andere, persoonlijkere kant horen.

Wanneer? Februari

3. The turning: room of mirrors

Wat? Na Moeder Teresa’s orde van Missionarissen van Naastenliefde richt host Erika Lantz haar pijlen op het Amerikaanse ballet. Welke lange schaduw trekt een perfecte pirouette?

Ga luisteren, want het eerste seizoen over de niet zo heilige Moeder Teresa was een schot in de roos. En wie Black Swan of Girl zag, weet dat de duistere kant van het ballet psychologische horror oplevert.

Wanneer? 24 januari

4. Waar is zuster Gabrielle?

Wat? Rechtbankjournalist Philip Heymans probeert de mist rond de in 1982 verdwenen zuster Gabrielle uit Dendermonde op te klaren. De enige verdachte? Een inmiddels overleden priester.

Ga luisteren, want na De kunst van het verdwijnen belooft de VRT opnieuw een meeslepende truecrimereeks. Heymans, zelf uit Dendermonde, werkte naar verluidt jaren aan de reeks.

Wanneer? Zeer binnenkort

Zuster Gabrielle verdween op 4 maart 1982. De zaak leeft nog altijd in Dendermonde. Foto: rr

5. Boven water

Wat? Staat Nederland binnenkort onder water? Floor Boon en Maarten Dallinga onderzoeken voor de Nederlandse krant NRC welke klimaatscenario’s de komende decennia realistisch zijn.

Ga luisteren, want u wil ongetwijfeld weten of u al een kamer voor Nederlandse klimaatvluchtelingen moet inrichten.

Wanneer? Vanaf 18 januari

6. The heart

Wat? Zussen Natalie en Kaitlin groeiden op als rivalen, maar werden beste vrienden. Oude familievetes stellen hun relatie op de proef.

Ga luisteren, want Kaitlin Prest dissecteert als geen ander (haar eigen) menselijke relaties. Geheimen heeft ze niet voor haar luisteraars en die extreme openheid levert ongetwijfeld weer spannend en intelligent materiaal op.

Wanneer? 14 februari

Kaitlin en Natalie Prest dachten dat ze onafscheidelijk waren, maar de band tussen zussen is complex. Foto: theheart

7. De verschrikkelijk mooie migratie (en alles dat erna kwam)

Wat? Podcastjournalist Gabriella Adèr (Cocaïnekoorts en Mijn kind, de moordenaar) traceert het migratieverleden van haar eigen familie. Van een klein Siciliaans bergdorpje verhuisden haar grootouders naar het havengebied in Rotterdam. De impact daarvan is twee generaties verder nog altijd voelbaar.

Ga luisteren, want een familieruzie en een soundtrack van Italiaanse hits uit de jaren 70 kruiden deze pasta met … nou ja, bitterballen.

Wanneer? De eerste van vier afleveringen is nu al te beluisteren op alle podcastplatformen

Na het beluisteren van deze podcast kent u iedereen op dit familieportret. Foto: NPO Radio 1

8. Posha

Wat? Drie studenten gaan op Erasmus naar de verre planeet Posha. Niet echt natuurlijk, want dit is de eerste fictiepodcast van de VRT.

Ga luisteren, want de openbare omroep hoopt ‘young adults’ –adolescenten klinkt te oubollig, dachten ze in de Reyerslaan– te verleiden met deze buitenaardse podcast voor het slapengaan.

Wanneer? Nog geen lichtjaar van hier verwijderd

9. You feeling this

Wat? Een fictiereeks die u vooral moet voelen. Meer weten we nog niet.

Ga toch maar luisteren, want maker James Kim geldt in de VS als een van de grootste opkomende talenten in de podcastwereld. Op het filmfestival van Tribeca gaat hij de geschiedenisboeken in als de eerste winnaar in de nieuwe categorie ‘podcast’.

Wanneer? Maart

10. Radiotopia presents: bot love

Wat? Waargebeurde verhalen over mensen die gevoelens ontwikkelen voor AI-systemen, zoals chatbots.

Ga luisteren, want hier hoort u hoe vergezocht (of niet) een film als Her of een tv-serie als Black mirror in het echte leven is. Van Radiotopia (S***hole country, Articles of interest) mag u bovendien de hoogste kwaliteit verwachten.

Wanneer? Februari

Liefde op de eerste pixel: het onderwerp van een minireeks van productiehuis Radiotopia. Foto: Radiotopia

11. The dream

Wat? Jane Marie, een voormalige producer van This American life, nam eerder de wellnessindustrie op de korrel. In het nieuwe seizoen leert ze louche lifecoaches en andere zelfhulpgoeroe’s een lesje.

Ga luisteren, want hebt u ooit al eens een lifecoach ontmoet die u de hemel belooft en gedacht ‘dit zaakje stinkt’? Dan is deze podcast voor u. Jane Marie belooft nietsontziend de praktijken van zelfverklaarde zelfhulpgoeroe’s te ontmaskeren.

Wanneer? Mei