De Croo over akkoord met Engie: ‘Beide partijen hebben document ondertekend’

Overleg tussen Engie en de federale regering heeft een uitgetikt en ondertekend resultaat opgeleverd. ‘Het is een middelenverbintenis’, legt premier Alexander De Croo (Open VLD) uit op Radio 1.

‘Bart De Wever (oppositie, N-VA, red.) zoekt kritiek, maar vergist zich. Gisteren hebben beide partijen voor de persconferentie een document ondertekend.’ Premier Alexander De Croo (Open VLD) is formeel: over de afspraken tussen Engie en de federale regering om de kerncentrales tien jaar langer open te houden staat iets op papier, met handtekening, in tegenstelling tot wat De Wever beweert.

‘Het is een middelenverbintenis’, legde De Croo uit. ‘Dat verplicht Engie ertoe om alle middelen in te zetten om een gemeenschappelijk doel te halen. Dat is zonneklaar.’ Op de vraag of er garanties over die doelstellingen kwamen van Engie, antwoordde De Croo niet. Wel zei hij dat de kans ‘bijzonder klein’ is dat het licht uitgaat. Bovendien is België daarbij zeker niet de slechtste leerling uit de Europese klas, maakt hij zich sterk. ‘Er kan altijd iets fout lopen. Maar alles is georganiseerd zodat we geen problemen zouden hebben met de bevoorradingszekerheid.’

Volgens De Croo is het een positieve ontwikkeling om mee te stappen in de activiteit. ‘We hebben opnieuw controle over onze energie. We worden een partner en dat is een goede zaak.’

Een ander heet hangijzer is (de factuur van) de berging van het bijbehorende kernafval. Voorlopig is het onduidelijk hoeveel dat zal kosten. Volgens De Croo is het een kwestie van weken vooraleer die kostprijs berekend kan worden. In de jongste onderhandelingen werd de berging van het kernafval ‘gedefinieerd’. Dat is een eerste en belangrijke stap richting een kostenraming, aldus de eerste minister.