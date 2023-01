Opklaringen in afwachting van neerslagzone

Het wordt dinsdag eerst overwegend droog met enkele opklaringen, verwacht het KMI. In de loop van de ochtend neemt de hoge en middelhoge bewolking echter toe en rond de middag schuift een neerslagzone het westen van het land binnen.

In de namiddag wordt het overal zwaarbewolkt met lichte tot matige regen. De maxima worden op het einde van de namiddag bereikt en schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 9 graden over het uiterste westen. Er waait een matige en later soms vrij krachtige zuidelijke wind. De rukwinden lopen geleidelijk op naar 50 of 60 km/uur, op de Ardense Hoogten en aan zee nog wat meer.

Dinsdagavond blijft het zwaarbewolkt maar vaak droog. In de nacht naar woensdag trekt er een volgende neerslagzone van west naar oost over het land. De minima worden tijdens de avond bereikt en liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het uiterste westen. Geleidelijk klimt het kwik verder in de loop van de nacht. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Er zijn rukwinden tot 50 à 60 km/uur.

Woensdagochtend is het nog zwaarbewolkt in het centrum en oosten. Het regent nog in het oosten, terwijl het over het westen al droog is met opklaringen. Daarna wordt het wisselend bewolkt met kans op een lokale bui. ‘s Avonds nadert er een gestructureerde buienlijn het westen van het land. Het KMI verwacht dan maxima van 7 tot 11 graden.