Geheime overheidsdocumenten gevonden in privékantoor Biden

Bij een denktank in Washington zijn eind vorig jaar geheime overheidsdocumenten gevonden in een kantoor dat regelmatig door Joe Biden gebruikt werd. Dat melden Amerikaanse media maandag (lokale tijd).

Het gaat om een tiental documenten, daterend uit de tijd dat Biden vicepresident was onder Barack Obama, tussen 2009 en 2017. Over de inhoud van de paperassen is nog niets bekend, wel dat ze in een afgesloten kast zaten. Het ministerie van Justitie heeft een onderzoek geopend naar de kwestie.

Advocaten van Biden stuitten afgelopen november op de papieren, toen ze het kantoor aan het leegmaken waren. De documenten zijn aan het Nationale Archief gegeven.

Donald Trump was er maandag snel bij om kritiek te leveren op zijn voorganger. ‘Wanneer gaat de FBI een inval doen in de vele huizen van Joe Biden, misschien zelfs in het Witte Huis? Die documenten zijn zeker niet vrijgegeven’, zei Trump via Truth Social. De oud-president is zelf onderwerp van een justitieel onderzoek, omdat de FBI na zijn aftreden meer dan driehonderd geheime documenten vond in zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida.

Ook de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden lieten zich kritisch uit over de schijnbare onvoorzichtigheid van Democraat Biden. ‘President Biden is zeer kritisch geweest over president Trump omdat hij per ongeluk geheime documenten naar huis meenam, en nu lijkt het erop dat hij hetzelfde heeft gedaan’, concludeerde volksvertegenwoordiger James Comer, die op het punt staat voorzitter te worden van de toezichtcommissie van het Huis. ‘Hoe ironisch.’ Voorzitter van het Huis Kevin McCarthy noemde de ontwikkelingen ‘erg zorgwekkend’.

In mainstream Amerikaanse media wordt dan weer het verschil benadrukt tussen de documenten die gevonden werden bij Trump en de meer recente vondst in het privékantoor van Biden. De papieren bij Trump werden gevonden na een huiszoeking, omdat hij weigerde de documenten aan de overheid terug te geven. Ze lagen bovendien onzorgvuldig opgeslagen in dozen, in ruimtes waar bezoekers van Mar-a-Lago regelmatig kwamen.

De paperassen die bij Biden werden opgedoken zaten in een afgesloten kast en zouden na ontdekking ‘onmiddellijk’ aan de juiste autoriteiten overhandigd zijn. Bij Biden werd ook aanzienlijk minder ‘classified’ materiaal gevonden: een tiental papieren tegenover ruim driehonderd bij zijn voorganger.