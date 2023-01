De Wever: ‘Verschrikkelijk pijnlijk dat er onschuldig slachtoffer valt’

Het schietincident van maandagavond in het Antwerpse district Merksem waarbij een 11-jarig kind is omgekomen, kadert allicht binnen het drugsmilieu. Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) gezegd bij Terzake op Canvas.

Het overleden kind werd allicht niet door een kogel geraakt, maar kwam om toen een microgolfoven ontplofte als gevolg van een kogelinslag. Er vielen ook twee lichtgewonden. Alle slachtoffers bevonden zich in een soort keuken/leefruimte achter de garagepoort die door de schutters werd geviseerd.

• Brandstichtingen, schietpartijen en liquidaties: ellenlange lijst drugsgerelateerde incidenten in en rond Antwerpen

‘De getroffen familie is bekend’, wijst De Wever naar het drugsmilieu. ‘Er zijn al eerder incidenten mee gebeurd. Het heeft dus alle schijn dat dit een afrekening is, alweer, in het milieu. Er is een drugsoorlog gaande: criminelen vallen huizen van andere criminelen aan. Dat zijn we al maanden aan het meemaken en wat ik al lang vreesde is gebeurd: er is een onschuldig slachtoffer gevallen. In dit geval is het een kind. Dit is verschrikkelijk pijnlijk, maar het zat er aan te komen. Het toont nogmaals dat er nood is aan een nationaal parket om de drugsmaffia aan te pakken.

Het drama kan volgens De Wever ‘alleen maar een aansporing zijn om de inspanningen die op nationaal en internationaal vlak nodig zijn te verveelvoudigen’ om het drugsgeweld aan te pakken.