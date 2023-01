De dood van een elfjarig meisje is het triest dieptepunt van een lange rij incidenten in het Antwerpse, die allemaal gerelateerd zijn aan de drugswereld. Brandstichtingen, molotovcocktails, schietpartijen, ontvoeringen, granaten en liquidaties: dit is de lange lijst van de voorbije jaren

9 januari 2023: In de Nieuwdreef in het Antwerpse Merksem is door een beschieting van een garagepoort een meisje van elf jaar omgekomen. Het kind bevond zich in het keukentje achter de poort.

3 januari ...