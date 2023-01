De nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie Voka heeft een duidelijke nieuwjaarsboodschap aan de regeringen. Om de patiënt België te genezen, volstaat symptoombestrijding niet langer.

‘Er is geen beter moment dan nu om voorzitter te worden van Voka’, lacht Rudy Provoost (63). ‘Er ligt heel wat hervormingswerk voor de boeg en dit is het jaar waarin het moet gebeuren. Want in het verkiezingsjaar ...