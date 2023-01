Meisje van elf omgekomen na schietpartij op woning in Merksem

In de Nieuwdreef in het Antwerpse Merksem is door een beschieting van een garagepoort een meisje van elf jaar omgekomen. Dat bevestigt de lokale politie van Antwerpen.

Deze avond rond half zeven vond een schietpartij plaats in de Nieuwdreef in Merksem. Daarbij werd een garagepoort onder vuur genomen. ‘Achter die poort bevindt zich geen gewone garage, maar een keukentje. Daarin waren mensen aanwezig toen er werd geschoten’, zegt Willem Migom van de politie van Antwerpen. ‘Het kind is niet door een kogel geraakt, maar raakte gewond door de omstandigheden van de schietpartij. In het ziekenhuis is het overleden aan de verwondingen.’

Twee andere personen die zich in de ruimte bevonden, raakten lichtgewond. De precieze omstandigheden van de schietpartij worden nog onderzocht. Het technisch labo van de politie en een ballistisch expert zijn ter plaatse.

‘Verschrikkelijk drama’

‘Bij de schietpartij is een magnetron geraakt en die is ontploft. Daardoor is het kind gestorven’, reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) in Terzake. ‘De getroffen familie is bekend bij het gerecht. Het heeft er alle schijn van dat dit alweer een afrekening in het drugsmilieu is, zoals we die al maanden meemaken.’

Vorige week was er al een incident aan een woning op de Nieuwdreef, waarbij een deur beschadigd raakte. Diezelfde nacht was er ook een ontploffing in de Deken De Winterstraat in Berchem, waar de familie E.H. woont. Het was al de zevende keer dat die plek onder vuur werd genomen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) reageerde via Twitter op het schietincident met dodelijke afloop van vanavond: ‘Een verschrikkelijk drama waarbij een onschuldig kind is omgekomen. Het onderzoek loopt, maar we zullen alles in het werk stellen om deze meedogenloze criminelen te vatten. Kinderen hebben niets te maken met welke drugsoorlog dan ook.’