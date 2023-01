Gemengde reacties op akkoord verlenging kerncentrales: van ‘vertrouwenwekkend signaal’ tot ‘te duur en te laat’

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert tevreden dat er eindelijk een akkoord is tussen de federale regering en energiegroep Engie over de verlenging van twee kernreactoren. ‘Dit helpt de energiebevoorrading van ons land te garanderen’, luidt het. Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang zijn ze dan weer minder positief.

‘Dankzij dit akkoord zou de bedrijfswereld zicht kunnen krijgen op een evenwichtigere, performante en CO2-arme elektriciteitsmix’, stelt Pieter Timmermans, CEO van het VBO. ‘Dit akkoord is alvast een vertrouwenwekkend signaal aan de bedrijfswereld, die hunkert naar stabiliteit en zekerheid.’

Het VBO zal het finale akkoord nu in detail bestuderen. ‘Nu de deal rond is, is het belangrijk om de verlenging concreet en conform alle veiligheidsvoorschriften te organiseren’, aldus het VBO.

‘Onzekerheid blijft’

Voor N-VA-Kamerlid Bert Wollants is de deal van de federale regering met Engie ‘geen akkoord’ en blijft de onzekerheid over de energiebevoorrading aanslepen, terwijl de discussie over de centen nog moet komen. Zo luidt het maandagavond in een reactie.

‘Het gaat slechts over een levensduurverlenging van twee reactoren mogelijk vanaf 2026 en een participatie van 50 procent van de federale overheid in deze reactoren. Afhangend van een studie de komende weken over de prijs van de berging van het nucleaire afval. Pas wanneer die duidelijk is, zullen de Fransen definitief tekenen. De onzekerheid over onze energiebevoorrading blijft dus aanslepen en de discussie over de centen moet dan nog komen’, aldus de N-VA-energiespecialist.

Winter 2025

Aangezien Doel 4 en Tihange 3 in het beste geval pas in de winter van 2026 terug operationeel zijn, zullen we in de winter van 2025 niet kunnen rekenen op kernenergie, wat voor Bert Wollants ‘compleet onaanvaardbaar’ is.

‘Deze regering heeft het dossier van de kernenergie op aanzetten van Groen compleet laten verrotten. Deze deal met Engie is een peperdure pleister op een houten been. De federale regering had veel sneller moeten onderhandelen over veel meer kerncentrales. Dat was beter geweest voor onze bevoorradingszekerheid en onze portemonnee’, besluit hij.

‘Regering is te chanteren’

Het principiepsakkoord tussen de overheid en Engie over de verlenging van de levensduur van de kerncentrales is voor Vlaams Belang ‘geen reden tot vieren’. Volgens Kamerlid Reccino Van Lommel slaagt ‘dit mager akkoord er niet in onze energiebevoorrading voldoende te garanderen’. ‘Er is geen enkele garantie dat de werken tijdig klaar zullen zijn’.

Eigenlijk weten we nu evenveel als zes maanden geleden, concludeert hij dan ook. ‘Het is duidelijk dat de regering zichzelf in een positie heeft geplaatst waarbij ze te chanteren is. Omdat men echt niet langer kon wachten met communiceren heeft men louter de indruk gewekt dat er een akkoord is, terwijl de struikelblokken nog steeds aanwezig zijn.’

Vlaams Belang verwijt de federale regering met erg weinig ambitie naar de onderhandelingstafel te zijn getrokken. ‘Waarom onderhandelen over een verlenging van slechts tien jaar? We weten dat de centrales veel langer open kunnen blijven. Twintig jaar zou een veel wenselijkere termijn zijn en zorgen voor een betere spreiding van de kosten.’ Daarmee sluit Vlaams Belang zich aan bij een gelijkaardige kritiek van N-VA.