‘Geschiedenis is meer dan saaie materie uit stoffige boeken’

De geschiedenis van Vlaanderen zal toegankelijk zijn of ze zal niet zijn. Na Tom Waes doen nu ook Suske en Wiske hun deel.

Sus & Waes

Voor hun nieuwste avontuur hebben Suske en Wiske de teletijdmachine ingesteld op het 16de-eeuwse Antwerpen. Blijkt nu dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) hen daar stond op te wachten. In het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen werd maandag namelijk De geplaagde Plantijn voorgesteld, de nieuwe Sus & Wis die draait rond de beroemde drukker Christoffel Plantijn.

Het Suske en Wiske-museum in Kalmthout dat op zoek moet naar financiële steun kwam van een kale Vlaamse kermis terug, maar De geplaagde Plantijn wordt wel gesteund door de Vlaamse MP, tevens minister van Cultuur. De strip past in het rijtje van eerdere historische albums als De raap van Rubens en Lambiorix bedoeld om lezers warm te maken voor de Vlaamse geschiedenis. Precies waar de VRT en Tom Waes ook al op mikken met Het verhaal van Vlaanderen. ‘Die documentaire toont aan dat geschiedenis meer is dan saaie materie uit stoffige boeken’, zegt Jambon (N-VA). Eigenlijk ongemeen harde woorden om uit te spreken in het museum van een historische drukkerij.

Graaidag

Het jaar is amper zes werkdagen oud en daar is PVDA/PTB met een eerste actie tegen het grote kapitaal. Voor de partij was het maandag ‘graaidag’. Dat is de dag waarop ‘een doorsnee ceo van de BEL 20 al evenveel verdiende als een doorsnee werknemer op een heel jaar tijd’, zegt voorzitter Raoul Hedebouw in een mededeling. Nog erger, zegt hij, is dat ‘graaidag’ dit jaar nog vroeger valt dan anders. ‘Want zij kregen gemiddeld maar liefst 7,1% opslag bovenop de index. Op hetzelfde moment eisten diezelfde bedrijfsleiders een blokkering van de werknemerslonen. Arbeiders en bedienden kregen elke dag te horen dat er geen geld was.’

De partij becijferde dat het totaalbedrag aan kortetermijnbonussen bijna verdubbelde tot 17,8 miljoen euro. ‘Als het economisch slecht gaat, zouden bedrijven beter stoppen met bonussen uitkeren en een eerlijker deel van de koek aan de werknemers geven.’ Hedebouw herhaalt daarom zijn eis om de loonwet van 1996 radicaal te herzien, zodat er ruimte komt om de lonen te laten stijgen bovenop de index. Binnen de regering weet zelfs de PS dat dit een verloren strijd is. Net zoals PVDA/PTB weet dat de socialisten ongemakkelijk worden van dit soort acties van de communisten.

Nieuws recycleren

Nieuws recycleren voor het gemaakt is? Georges-Louis Bouchez (MR) kan dat. Zondagochtend zat hij vanop de nieuwjaarsbijeenkomst van zijn partij live in De zevende dag om te melden dat er ‘over enkele uren’ tussen de overheid en Engie een deal zou zijn over de verlenging van de kerncentrales. En kijk … enkele uren later was die deal er nog niet. Maar GLB wel. Op de Franstalige nieuwszender LN24 was hij maandagochtend de centrale gast. Zijn boodschap? ‘Les négociations avec Engie seront bouclées dans quelques heures (...) la Belgique en sortira gagnante.’ Waarna ook die enkele uren passeerden zonder akkoord. Maar de spanning groeide, dat wel.